Marion Bartoli/ “Voglio darmi un’altra chance, voglio riprendere ciò che avevo interrotto”

Parla Marion Bartoli: “Voglio darmi un’altra chance, voglio riprendere ciò che avevo interrotto”. La tennista francese, di origini italiane, vuole tornare sui campi da gioco dopo la malattia

Marion Bartoli con le sorelle Williams, foto presa dal suo profilo Instagram

Marion Bartoli vuole tornare a breve a competere con le grandi tenniste del mondo. L’atleta francese, di origini italiane, si è ritirata dalle scene nell’estate del 2016, per via di una malattia decisamente misteriosa, che ha costretto la stessa a restare per quattro mesi in ospedale. Dopo quel virus contratto, la vita della Bartoli è stata sconvolta, visto che ha perso 29 chili in poco tempo (da 70 a 41), con il metabolismo e il sistema immunitario completamente devastati, ad un passo dalla morte. La 33enne di Le Puy-en-Velay sembra aver finalmente superato quei tragici momenti, è riuscita a riprendersi i chili persi in precedenza, e punta ora a ripartire da dove aveva finito. Nel 2013, infatti, vinse il prestigioso torneo inglese di Wimbledon, sconfiggendo in finale Sabine Lisicki con il punteggio di 6-1, 6-4.

“VOGLIO DARMI UN’ALTRA CHANCE”

La Bartoli si è raccontata, dicendo: «In quei giorni terribili, lo sport mi ha tenuta aggrappata alla vita. Quando si passa un’esperienza del genere, è una prova: ma allora mi sono resa conto che quello che avevo fatto sui campi era stato eccezionale. Per questo voglio darmi un’altra chance, voglio finire ciò che avevo interrotto nel 2013». Si pensava che la tennista francese potesse subito rimettersi in pista, ma Marion ha voluto precisare: «L’unica certezza è che voglio ritornare a fare ciò che adoro, ma è difficile dire in che misura. Non so se il mio corpo possa continuare a sottoporsi a allenamenti che stanno crescendo di intensità, non so come risponderanno la spalla e le ginocchia. Vivo alla giornata. Adesso credo di essere al 40-50 per cento e tornerò solo quando sarò sicura di poter dare il 100% come cinque anni fa». La Bartoli, che ha raggiunto il settimo posto nel ranking nel 2012, ha sconfitto una volta in finale anche la campionessa americana Venus Williams, precisamente, al Bank of the West Classic, torneo che si svolge negli Stati Uniti, nel campus della Stanford University, nell’omonima città californiana.

© Riproduzione Riservata.