Mark Cavendish in Ospedale/ Cade alla Tirreno Adriatico: accertamenti in corso

Caduta Mark Cavendish alla Tirreno Adriatico: l'inglese in ospedale per accertamenti dopo essere finito a terra nella cronosquadre di Lido di Camaiore

07 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Mark Cavendish (LaPresse)

Per Mark Cavendish la Tirreno Adriatico 2018 rischia di durare meno di una tappa. Il velocista britannico della Dimension Data è stato infatti protagonista di una caduta nel corso della cronosquadre che è stata disputata a Lido di Camaiore: Cavendish è finito a terra, si è comunque rialzato e ha pedalato da solo verso il traguardo, mostrando ferite al volto ed escoriazioni su varie parti del corpo, ma poi è stato portato all’ospedale Versilia per accertamenti, come riferisce l’agenzia Ansa. I medici del team sudafricano infatti hanno preferito accompagnare immediatamente Cavendish in ospedale e solo nelle prossime ore si saprà se l'ex campione del mondo su strada sarà in grado di risalire in sella e disputare domani la seconda tappa della Tirreno Adriatico, che sarebbe stata perfetta per un velocista come Cavendish, visto che presenterà un arrivo pianeggiante a Follonica.

CADUTA MARK CAVENDISH: UN PERIODO SFORTUNATO PER L'INGLESE

Per Mark Cavendish questo è un periodo decisamente sfortunato, cominciato già al Tour de France dell’anno scorso quando il britannico fu protagonista della caduta innescata da Peter Sagan che portò poi alla squalifica dello slovacco: tanto si è discusso sulla correttezza del provvedimento ai danni di Sagan, ma quasi dimenticando che Cavendish nell’occasione riportò una frattura alla scapola che lo ha condizionato per molto tempo. Il 2018 non è sicuramente iniziato meglio per Cavendish, che era già caduto nella prima tappa dell’Abu Dhabi Tour e adesso è di nuovo finito a terra il primo giorno della Corsa dei Due Mari. L’auspicio è di vederlo in gara domani, ma inevitabilmente Mark Cavendish sarà nella migliore delle ipotesi in condizioni precarie.

