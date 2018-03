Milan Arsenal in tv domani, Gattuso/ “In confronto a Wenger sono un pulcino, Astori un grandissimo”

Milan Arsenal in tv domani, Gattuso: “In confronto a Wenger sono un pulcino, Astori un grandissimo”. Conferenza stampa del tecnico rossoneri per la gara di Europa League

Gattuso insieme ai giocatori del Milan - LaPresse

Il Milan tornerà in campo domani sera in Europa League. A San Siro sbarcherà l’Arsenal di Wenger, noto club britannico, che non sta attraversando un momento di forma esaltante. Il Diavolo, però, rimetterà piede sul rettangolo di gioco dopo la tragedia Astori, una scomparsa che ha toccato tutti, a cominciare dai giocatori. E l’apertura della conferenza stampa, Gattuso l’ha dedicata proprio al capitano della Fiorentina: «Perdiamo un grandissimo uomo di un'umiltà incredibile – le parole di Ringhio - io ero al Milan e lui nelle giovanili. Quando lo vedevo in palestra mi chiedeva sempre se poteva usarla. Alla terza volta gli ho detto che era casa sua e che non serviva chiedermelo». Quindi Gattuso racconta dell'ultimo incontro con il calciatore della Viola: «Era il 30 dicembre a Firenze prima della partita e mi aveva detto che era orgoglioso e contento per me e la mia nuova avventura al Milan. Dev'essere un esempio per tantissimi giovani. E' sempre stato rispettoso e con grande mentalità. Ci mancherà un grandissimo uomo, non lo dimenticheremo».

“SONO DELLA CATEGORIA PULCINI”

Dicevamo di un’Arsenal che viene da un momento di forma negativo, con cinque sconfitte nelle ultime sei partite, ma Ringhio non si fida dei Gunners: «Ha grandissimi campioni e ha segnato 18 gol in Europa League. C'è grandissimo rispetto, noi dobbiamo fare una grande prestazione». Di fronte il tecnico calabrese avrà Wenger: «Ho avuto l'esperienza da giocatore e oggi devo parlare delle difficoltà tecnico-tattico. Rispetto a Wenger sono della categoria Pulcini, lui allena da 35 anni». Per Gattuso il Milan dovrà essere bravo a non subire il gioco dei londinesi, e soprattutto, a farli correre a vuoto quando avrà il pallone fra i piedi. Quindi l’ex centrocampista rossonero ha chiosato: «Ci sono giocatori che sognano per una vita partite così e non le giocano mai. Non bisogna pensare che se si sbaglia un passaggio sia una tragedia, c'è il compagno che ci mette una pezza». Appuntamento a partire da domani sera, dalle ore 19:00, per la gara di San Siro.

© Riproduzione Riservata.