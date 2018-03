PAGELLE/ Tottenham-Juventus: i voti della partita (Champions League ritorno ottavi - primo tempo)

Le pagelle di Tottenham Juventus: i voti a tutti i protagonisti della partita che si è giocata a Wembley ed è stata valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League

07 marzo 2018 Stefano Belli

Pagelle Tottenham Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Al Wembley Stadium di Londra è in corso il match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2017-18 tra Tottenham e Juventus, al momento la formazione di Pochettino è avanti per 1 a 0 ed è sempre più vicina ai quarti di finale: ecco i voti del primo tempo. Gli Spurs quando attaccano rischiano di far molto male ai bianconeri, Buffon (6,5) deve subito entrare in azione per fermare uno scatenato Son (7,5) mentre Matuidi (6,5) con una gran chiusura ferma Kane (6,5) che si stava coordinando per la conclusione a rete. La vecchia Signora recrimina per un rigore non concesso dal signor Marciniak che non sanziona un intervento falloso di Vertonghen (5) ai danni di Douglas Costa (7) dentro l'area ma nel complesso gli uomini di Allegri non hanno creato grossi pericoli dalle parti di Lloris (6). Invece a furia di insistere i padroni di casa sbloccano la contesa proprio con Son che all'ennesimo tentativo riesce finalmente a gonfiare la rete e a mettere nei guai la Juve che ora deve segnare almeno un paio di gol per passare il turno.

VOTO TOTTENHAM 6,5 - Gli uomini di Pochettino quando attaccano mettono puntualmente alle corde la difesa di Allegri, un'impresa che pare non riuscire mai alle altre squadre italiane.

MIGLIORE TOTTENHAM: SON 7,5 - Momento magico per il sudcoreano autore di giocate strabilianti e soprattutto del gol che ha aperto le danze.

PEGGIORE TOTTENHAM: VERTONGHEN 5 - Due interventi in netto ritardo: uno su Douglas Costa che poteva costare il rigore contro agli Spurs (non concesso dal direttore di gara), un altro su Dybala che gli fa procurare il giallo.

VOTO JUVENTUS 5,5 - Poco incisivi in attacco i bianconeri che poi sbandano in difesa fino a essere trafitti da Son.

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 7 - Il brasiliano con le sue accelerazioni si conquista sul campo un rigore che l'arbitro non assegna.

PEGGIORE JUVENTUS: BARZAGLI 5,5 - Ogni volta che Son lo punta per lui sono dolori. (Stefano Belli)

