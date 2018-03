PSG, nuovo flop Champions League/ Il Real e Cristiano Ronaldo sono altra cosa: 400 milioni non bastano

PSG, nuovo flop Champions League, il Real e Cristiano Ronaldo sono altra cosa: 400 milioni non bastano. Nuova debacle parigina, che lascia l’Europa che conta agli ottavi di finale

I più ricchi non sempre trionfano nel calcio. Sia chiaro, avere il denaro nelle casse fa comodo a chiunque, ma l’equazione “più spendi = più vinci”, non è affatto automatica. Ne sa benissimo qualcosa il Paris Saint Germain, che per il secondo anno consecutivo ha dovuto abbandonare la Champions League agli ottavi di finale, quando sperava invece di potere accedere fra le prime otto d’Europa, traguardo mai raggiunto dalla compagine parigina. Durante il calciomercato estivo, il patron del PSG, Al Khelaifi, ha investito 400 milioni di euro per i soli Neymar e Mbappé, ma l’arrivo dei due ragazzi terribili non è bastato per avere la meglio sul Real Madrid. Ieri le Merengues hanno dimostrato di essere ancora un paio di spanne sopra la squadra parigina, che ha giocato peggio al Parco dei Principi che al Santiago Bernabeu. I campioni d’Europa in carica sono una squadra vera, rodata a perfezione, con una panchina che era composta da Kroos, Modric, Bale e Isco.

IL PSG COME I GALACTICOS?

E’ vero, l’anno scorso il PSG è stato nettamente derubato nel famoso 6 a 1 al Camp Nou di Barcellona, ma quest’anno ci si aspettava molto di più dalla squadra di Unai Emery, per lo meno, di uscire a testa alta, giocandosela fino in fondo con Cristiano Ronaldo e compagni. Una squadra, quella parigina, che secondo alcuni ricorda proprio il Real Madrid, ma quello dei famosi Galacticos di inizio anno 2000. Nel 2003, fra le fila dei Blancos vi erano Ronaldo (il fenomeno), Figo, Zidane e Beckham. Una squadra che sulla carta non aveva (e non ha probabilmente), uguali, ma che non riuscì a conquistare la Champions League, fermandosi comunque alle semifinali contro la Juventus. Un vero e proprio fallimento per il PSG, che necessita senza dubbio di un regista di qualità, visto che Thiago Motta è impresentabile e Verratti sta subendo un’evoluzione preoccupante. Attendiamoci quindi l’ennesima estate milionaria, magari proprio per assicurarsi un nuovo giocatore da schierare in mezzo.

