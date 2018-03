Parigi Nizza 2018/ 4^ tappa streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (oggi 7 marzo)

Diretta Parigi Nizza 2018 streaming video e tv: percorso e orario della quarta tappa, cronometro La Fouillouse-Saint Étienne di 18,4 km (oggi 7 marzo)

07 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Parigi Nizza 2018 (LaPresse)

Oggi la Parigi Nizza 2018 di ciclismo ci proporrà la quarta tappa La Fouillouse-Saint Étienne, una importante cronometro di 18,4 km che naturalmente potrà giocare un ruolo importante per definire la classifica della corsa a tappe francese che attualmente vede al primo posto Luis Leon Sanchez, che in carriera ha già vinto una Parigi Nizza e che è un ottimo specialista delle prove contro il tempo (quattro volte campione nazionale spagnolo a cronometro), dunque oggi potrebbe consolidare ulteriormente il proprio primato in attesa delle decisive tappe del weekend, in particolare quella di sabato che sarà la più difficile di questa Parigi Nizza.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARIGI NIZZA 2018

L’appuntamento in diretta tv con la quarta tappa della Parigi Nizza 2018 sarà a partire dalle ore 15.15 su Eurosport, il canale tematico disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Da segnalare anche una sintesi in differita in chiaro, alle ore 18.55 su Rai Sport + HD.

IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

La cronometro La Fouillouse-Saint Étienne proporrà un percorso decisamente interessante, con due salite che renderanno impegnativo il percorso di questa prova contro il tempo. In particolare i primi otto chilometri saranno tutti in salita, con pendenza media del 5% fino al rilevamento cronometrico intermedio di Saint Héand; seguirà una discesa di circa 6,5 km fino allo strappo di La Tour en Jarez, breve ma piuttosto ripido. Attenzione anche alla successiva discesa, abbastanza tecnica e insidiosa fino agli ultimi tre chilometri di questa cronometro, l’unico tratto sostanzialmente pianeggiante della quarta tappa della Parigi Nizza. Da quel momento in poi, gli specialisti potranno dunque approfittarne per mettere a terra tutta la loro potenza sino allo stadio di Saint Étienne, dove si concluderà questa cronometro.

