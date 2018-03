Probabili formazioni/ Lazio Dinamo Kiev: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Europa League ottavi)

Probabili formazioni Lazio Dinamo Kiev: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi domani all'Olimpico. Tutti titolari per la sfida di Europa League.

07 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Lazio Dinamo Kiev (LaPresse)

Sarà Lazio-Dinamo Kiev il nuovo banco di prova dei biancocelesti, atteso domani all’Olimpico alle ore 21.05. La squadra di Inzaghi torna quindi protagonista sul continente nella sfida di andata degli ottavi di finale dell’Europa League: fondamentale sarà quindi partire con il piede giusto per poi non dove rischiare il tutto per tutto nella sfida di ritorno a Kiev. Ecco quindi che sia la Lazio che la Dinamo Kiev per l’appuntamento di domani opteranno per le proprie formazioni titolari: specie in casa biancoceleste poi non sono ammessi errori dopo una settimana di sfortune, come lo stesso tecnico laziale l’ha definita (prima la mancata finale in Coppa Italia e poi il KO all’ultimo con la Juventus in campionato). Andiamo quindi a analizzare in maniera approfondita le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio-Dinamo Kiev.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che come per tutti i match di questa edizione dell’Europa League anche la sfida Lazio-Dinamo Kiev sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky, che ne detiene i diritti. L’appuntamento per tutti gli appassionati sarà quindi alle ore 21.05 ai canali Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD: diretta streaming video disponibile per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go. Non dimentichiamo che in via eccezionale, la sfida all’Olimpico sarà visibile anche in chiaro sul Tv 8, al numero 8 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video disponibile tramite il portale ufficiale tv8.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI INZAGHI

Per la sfida di andata contro la Dinamo Kiev Inzaghi non potrà che puntare sui propri titolari: in casa Lazio la vittoria domani sera non solo servirà per facilitare la qualificazione ai quarti ma pure per rinvigorire il morale della squadra. Ecco quindi che nel 3-5-2 il tecnico biancoceleste metterà tra i pali il solito Strakosha, con davanti a se il terzetto difensivo formato da Bastos, De Vrij e Radu. Titolari attesi anche nell’ampio centrocampo a 5: pur non avendo saltato il turno di Serie A, non mancano le energie in casa biancoceleste. Ecco allora che troveremo Lucas Leiva in cabina di regia, con Parolo e Milikovic Savic al suo fianco: toccherà a Marusic (squalificato in campionato) e a Lukaku presiedere le corsie più esterne. Pochi i dubbi anche in attacco: domani sera sarà poi Felipe Anderson ad accompagnare Ciro Immobile dal primo minuto.

LE SCELTE DI KHATSKEVIC

Non ci saranno particolare sorprese anche nella probabile formazione studiata da Aleksandr Khatskevich per la sfida all’Olimpico: è infatti assai probabile che il tecnico opterà per gli 11 visto pochi tempo fa contro l’Aek. Seguendo quindi il 4-3-3 ritroveremo tra i pali Boyko, con di fronte a sè il duo centrale con Khacheridi e Kadar: saranno quindi Moroziuk e Kedzora a occupare le corsie più esterne. Shepelev si farà trovare pronto in cabina di regia pur restando in dubbio con Shaparenko: completeranno poi il reparto Garmash e Buyalsky pur dopo il doppio impegno in campionato contro lo Zorya. Per l’attacco invece non potrà mancare il vice capotano Moraes, con Gonzalez e Tzygankov sull’esterno: attenzione poi proprio all’ala destra ucraina, tornato in gol appena domenica scorsa in campionato.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 de Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 5 Lukaku; 10 Felipe Anderson; 17 Immobile. All. Inzaghi

DINAMO KIEV (4-3-3): 71 Boyko; 9 Moroziuk, 34 Khacheridi, 44 Kadar, 94 Kedziora; 19 Garmash, 8 Shepelev, 29 Buyalsky; 25 Gonzalez, 11 Moraes, 15 Tzygankov. All. Khatskevic

