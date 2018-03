Probabili formazioni/ Manchester City Basilea: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Manchester City Basilea: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile turnover per entrambi gli allenatori all'Etihad Stadium

07 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Manchester City Basilea, Champions League (Foto LaPresse)

Manchester City Basilea è una formalità per gli Sky Blues: alle ore 20:45 di mercoledì 7 marzo gli uomini di Pep Guardiola e i renani scendono in campo per il ritorno degli ottavi di Champions League 2017-2018, ma visto come sono andate le cose all’andata sarà sostanzialmente una gara di allenamento, al netto della volontà dei Citizens di non perdere in casa e dell’orgoglio ferito di un Basilea che proverà a mettere in campo 90 minuti di coraggio. Il 4-0 con cui gli inglesi hanno vinto all’andata lascia ben poco margine a Raphael Wicky e i suoi giocatori: rimontare è francamente impossibile, non contro il Manchester City visto da agosto a oggi, e allora non resta che l’incertezza sul risultato che maturerà. Intanto possiamo studiare quali sono dubbi e certezze nella mente dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio della sfida, nell’analisi approfondita di quelle che sono le probabili formazioni di Manchester City Basilea.

QUOTE E PRONOSTICO

Quasi impressionanti le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per la partita dell’Etihad: che il Manchester City fosse favorito lo sapevamo, e anche in maniera larga. Tuttavia è comunque sorprendente trovare una distanza simile tra il valore sul segno 1 (1,13) e quello che invece è posto sul segno 2 per la vittoria del Basilea, che vale ben 18,00 volte la somma giocata. Per quanto riguarda invece il pareggio, dovrete chiaramente puntare sul segno X e se le cose andassero in questo modo la vostra vincita sulla partita di Champions League sarebbe di 8,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BASILEA

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Per parlare delle formazioni di questa partita, bisogna anticipare che il 4-0 dell’andata apre tanti dubbi sui giocatori che scenderanno in campo: Pep Guardiola per esempio è un allenatore che non ha creduto troppo nel turnover abbondante, e poi la rosa del suo Manchester City non è amplissima. Sia come sia, nel reparto arretrato qualche cambio ci sarà comunque: Laporte e Stones dovrebbero occupare la zona centrale della difesa a protezione di Ederson, ma già sugli esterni le scelte sono semi-obbligate. Danilo potrebbe giocare a destra con Delph a sinistra; in ballottaggio anche Zinchenko, ormai stabilmente dirottato come laterale basso. A centrocampo mancherà Fernandinho: sarà sempre Gundogan ad agire come perno centrale, dall’altra parte potrebbe esserci David Silva mentre ad avere riposo dovrebbe essere De Bruyne, pronto a lasciare spazio al talentino Phil Foden. Davanti invece Gabriel Jesus, ormai stabilmente rientrato dall’infortunio, giocherà come punta centrale; ai suoi lati Sterling, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, e forse Leroy Sané che tra tutti è quello che ha meno bisogno di tirare il fiato.

I DUBBI DI WICHY

Il discorso che facevamo prima vale anche e soprattutto per il Basilea: dentro i titolarissimi per la prestazione di orgoglio o, perso per perso, spazio alle seconde linee che hanno giocato meno? Chissà? Di sicuro sarà difficile rivedere il 5-4-1 visto che da difendere è rimasto poco, ma l’infortunio di Balanta obbliga di fatto a uno schieramento arretrato a quattro con Lacroix e Suchy in mezzo, mentre sugli esterni andranno Lang e Blas Riveros. A centrocampo i due che opereranno nella cerniera di mediana saranno presumibilmente Zuffi e Serey Die, con Fabian Frei pronto a prendere il posto di uno dei due; sulle corsie laterali ecco Stocker e Elyounoussi, da capire solo se alle spalle di Van Wolfswinkel (o Oberlin) ci sarà un trequartista (nel caso potrebbe essere chi tra Stocker e Frei non giocherà qualche passo più indietro) o se questa linea di metà campo sarà invece schierata secondo un classico 4-4-2. Ad ogni modo è chiaro che le scelte di Wicky potrebbero cambiare, rispetto a quelle che abbiamo elencato, nel pomeriggio (se non già essere diverse nella testa del tecnico).

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BASILEA: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 3 Danilo, 14 Laporte, 5 Stones, 18 Delph; 21 David Silva, 8 Gundogan, 47 Foden; 7 Sterling, 33 Gabriel Jesus, 19 L. Sané

A disposizione: 1 Claudio Bravo, 2 Walker, 4 Kompany, 35 Zinchenko, 17 De Bruyne, 20 Bernardo Silva, 10 Aguero

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: -

Indisponibili: Fernandinho

BASILEA (4-4-2): 1 Vaclik; 5 Lang, 3 Lacroix, 17 Suchy, 25 Riveros; 14 Stocker, 7 Zuffi, 20 Serey Dié, 24 Elyounoussi; 19 Oberlin, 9 Van Wolfswinkel

A disposizione: 13 Salvi, 28 Petretta, 33 Bua, 6 F. Frei, 34 T. Xhaka, 22 Al. Ajeti, 27 Manzambi

Allenatore: Raphael Wicky

Squalificati: -

Indisponibili: Balanta

