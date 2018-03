PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Arsenal: gli azzurri rossoneri. Diretta tv, orario, notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Milan Arsenal: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Gattuso conferma il suo solito undici, Wenger senza Lacazette e Aubameyang

07 marzo 2018

Probabili formazioni Milan Arsenal, Europa League (Foto LaPresse)

Leggendo le probabili formazioni di Milan Arsenal, e in generale osservando in che modo i rossoneri hanno giocato le ultime partite, possiamo notare che nella squadra titolare messa in campo da Gennaro Gattuso ci sono ben sei giocatori italiani: quattro quinti della difesa (Gigio Donnarumma, Calabria, Bonucci e Alessio Romagnoli) più Bonaventura e Cutrone. Non soltanto: portiere, terzino destro prima punta sono prodotti del vivaio e, insieme a Romagnoli (cresciuto nella Roma) e se vogliamo Hakan Calhanoglu (classe ’94) rappresentano la linea verde del Milan. Qualche anno fa Silvio Berlusconi sognava il progetto giovane: voleva portare a Milanello i migliori giovani d’Italia e del mondo, e lo aveva anche iniziato a fare con Stephan El Shaarawy, Riccardo Saponara e Hachim Mastour. Di quei tre non è rimasto nessuno: Mastour tecnicamente sì, ma è fuori rosa e, non essendosi accordato con alcuna squadra a gennaio, rischia già a 20 anni di ritrovarsi senza contratto. 20 sono anche gli anni di Patrick Cutrone, che sta segnando tantissimo nell’ultimo periodo; lui e Donnarumma, con Davide Calabria che ha trovato il primo gol in Serie A due settimane fa, sono i simboli del nuovo Milan, quello che finalmente è riuscito a puntare sui giovani (in panchina c’è anche Manuel Locatelli, altro calciatore del vivaio) e con loro a fare risultati. Anche a portare la squadra fino al trionfo in Europa League? Per questo dovremo ovviamente aspettare… (agg. di Claudio Franceschini)

LE ULTIME NOTIZIE

Milan Arsenal, entusiasmante partita nell’andata degli ottavi di Europa League 2017-2018, si gioca alle ore 19:00 di giovedì 8 marzo: a San Siro va in scena il primo di due atti di una sfida che è forse la più affascinante nell’intero quadro del turno. Fino a poco tempo fa avremmo detto che per i rossoneri sarebbe stata durissima; non che oggi improvvisamente l’ottavo di Europa League sia diventato una mezza passeggiata, ma la trasformazione avvenuta in casa del Diavolo - unita alla crisi degli inglesi, che non sanno più vincere - ha cambiato decisamente il vento e adesso il piatto della bilancia pende maggiormente dalla parte del Milan che, a cominciare dalla partita di giovedì, dovrà provare a scavare la differenza per fare un altro passo avanti e avvicinare un trofeo che può sicuramente vincere. Andiamo intanto a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le due squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Arsenal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire Milan Arsenal in diretta tv dovrete avere un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è solo qui, in esclusiva, sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (in questo secondo caso, chi non avesse sottoscritto il pacchetto calcio potrà utilizzare il codice 411644 per acquistare il singolo evento). Naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire la partita in mobilità, ovvero su PC, tablet o smartphone attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL

GLI 11 DI GATTUSO

Da quando ha trovato la formula giusta e ha iniziato a vincere con regolarità, Gennaro Gattuso non ha più cambiato la sua formazione: nonostante gli impegni ravvicinati gli undici rossoneri in campo sono rimasti praticamente gli stessi, anche nella semifinale di Coppa Italia superata ai rigori. Questa sera non dovrebbe rappresentare un’eccezione: in campo vedremo dunque la coppia formata da Bonucci e Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma, con Calabria che vince ancora il ballottaggio a destra e Ricardo Rodriguez che invece verrà impiegato sulla sinistra. In mezzo al campo comanda Lucas Biglia, favorito su Montolivo; ai lati dell’argentino ecco l’instancabile Kessie, sempre utilizzato anche nel corso della gestione Montella, e Bonaventura che è un’intuizione di Gattuso, spostato sulla mezzala dove ha più campo per attaccare la profondità e gli spazi con tempi di inserimento che ha decisamente nelle corde. Davanti a lui gioca Calhanoglu, che invece spesso e volentieri faceva l’interno di centrocampo con il vecchio allenatore; anche per il turco rendimento migliorato. Suso agirà sulla corsia destra, come prima punta Cutrone parte nettamente favorito sia su Kalinic che su André Silva, entrambi potenzialmente utili nel secondo tempo.

I DUBBI DI WENGER

Arsène Wenger arriva a questa partita ancora senza Lacazette (e Nacho Monreal) e non potendo utilizzare Aubameyang, che ha giocato la fase a gironi con il Borussia Dortmund: tegola non da poco, ma Welbeck può ricoprire il ruolo di riferimento avanzato con il supporto della linea di mezzali. Qui, possibile che il tecnico alsaziano decida di dare spazio a Wilshere come centrale allargando la zona di partenza di Mesut Ozil; sulla destra invece dovrebbe operare Mkhitaryan, che in Europa League è stato un fattore già con il Manchester United. Per quanto riguarda la mediana, Granit Xhaka e Ramsey sono i due grandi favoriti; certo forse l’Arsenal sarebbe leggermente sbilanciato, ma per Wenger raramente è stato un problema (in ogni caso Elneny potrebbe rappresentare una soluzione). In difesa spazio a Mustafi e Koscielny che saranno i due centrali; senza Monreal sarà ancora Kolasinac a giocare come terzino sinistro, dall’altra parte invece ci sarà regolarmente Bellerin. In porta, di solito c’è alternanza in Europa League: per questo motivo ci aspettiamo che a essere titolare giovedì sera sia il colombiano Ospina, con Petr Cech che andrà soltanto in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 17 C. Zapata, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 11 Borini, 9 André Silva, 7 Kalinic

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

ARSENAL (4-2-3-1): 13 Ospina; 24 Bellerin, 20 Mustafi, 6 Koscielny, 31 Kolasinac; 29 G. Xhaka, 8 Ramsey; 7 Mkihtaryan, 10 Wilshere, 11 Ozil; 23 Welbeck

A disposizione: 33 P. Cech, 21 Chambers, 16 Holding, 35 Elneny, 17 Iwobi, 30 Maitland-Niles, 62 Nketiah

Allenatore: Arsène Wenger

Squalificati: -

Indisponibili: Monreal, Lacazette

