Probabili formazioni/ Tottenham Juventus: quote, le ultime novità live (Champions League ottavi)

Probabili formazioni Tottenham Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Higuain stringe i denti, anche Mandzukic e Benatia non sono al meglio

07 marzo 2018 Claudio Franceschini

Tottenham Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 7 marzo: si riparte dal difficile 2-2 con il quale è finita la partita dell’Allianz Stadium. Un risultato che i bianconeri devono ribaltare, vincendo oppure pareggiando dal 3-3 in su: il compito è arduo, soprattutto perchè gli Spurs sono in grande forma e hanno già fatto vedere di cosa sono capaci a livello offensivo. Le ultime prestazioni della Juventus inoltre non sono state troppo confortanti, però le vittorie sono arrivate: la qualificazione alla finale di Coppa Italia e il successo all’ultimo secondo con la Lazio, che ha avvicinato il primo posto in campionato. Pure, anche questa sera Massimiliano Allegri dovrà convivere con la condizione precaria di alcuni suoi giocatori. Andiamo a questo proposito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Tottenham Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile tracciare un pronostico su questa partita di Wembley; secondo l’agenzia di scommesse Snai il Tottenham parte comunque favorito, con una quota sul segno 1 per la sua vittoria che vale 2,25. Il successo esterno della Juventus vorrebbe dire qualificazione ai quarti, e in questo caso per il segno 2 il valore è di 3,20; dovrete giocare il segno X se pensate che la partita terminerà con un pareggio, il vostro guadagno sarebbe di 3,40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Ricordiamo che, come detto prima, la Juventus passerebbe il turno con un 3-3: l’eventualità vale ben 55,00 volte la cifra puntata, e magari ci si potrebbe fare un pensiero anche se ultimamente l’attacco bianconero non è apparso particolarmente brillante.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM JUVENTUS

LE SCELTE DI POCHETTINO

Non c’è ragione di pensare ad un Tottenham diverso da quello già visto a Torino: mancherà lo squalificato Aurier e quindi spazio a Trippier sulla destra, per il resto le scelte dovrebbero essere le stesse. Anche per quanto riguarda Lamela: Son Heung-Min ha giocato in campionato (segnando una doppietta) e questa sera è plausibile vederlo in panchina con il Coco titolare, a completamento della linea di mezzepunte che, a supporto dello straordinario Harry Kane, vedrà in campo anche Dele Alli ed Eriksen - da vedere se sarà il danese a occupare la destra, o se lascerà il posto a Lamela andando dall’altra parte. In mediana ci sarà sicuramente Eric Dier, che di questa squadra è sostanzialmente il metronomo; al suo fianco Moussa Dembélé viaggia con grande vantaggio sia su Moussa Sissoko (più a suo agio come interno in un centrocampo a tre) che su Wanyama. In difesa la coppia formata da Vertonghen e Davinson Sanchez; sulla fascia sinistra Ben Davies dovrebbe essere confermato rispetto a tre settimane fa, mandando ancora in panchina Danny Rose, mentre il portiere sarà l’estremo difensore della Francia Lloris, capitano del Tottenham ed elemento di affidamento ed esperienza.

I DUBBI DI ALLEGRI

Mandzukic e Benatia in dubbio: come Higuain, che però vista l’importanza della partita - e avendo già saltato Atalanta e Lazio - proverà a stringere i denti e sarà titolare a meno che la sua condizione non sia davvero al ribasso. Con il Pipita, Dybala si allargherà sulla destra lasciando Douglas Costa libero di agire a sinistra, ovvero sulla fascia che più preferisce attaccare; le soluzioni si fermano qui, perchè Mandzukic non è presente nella lista dei convocati e dunque non ci sono altri giocatori offensivi a disposizione. Centrocampo confermato: Pjanic va in cabina di regia, Khedira gioca sul centrodestra e Matuidi avrà spazio sull’altra mezzala, l’atteggiamento dovrà essere tatticamente impeccabile e anche offensivo visto che bisognerà in ogni caso segnare. A proteggere questo schieramento, più Barzagli che Rugani se Benatia non ce la dovesse fare; ovviamente sarà confermato Chiellini come leader del reparto insieme a Buffon, sulle corsie esterne ci saranno invece Lichtsteiner e Alex Sandro (che potrebbe anche essere impiegato come laterale alto nel tridente, in caso però anche Higuain dovesse dare forfait.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM JUVENTUS: IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Trippier, 5 Vertonghen, 6 D. Sanchez, 33 B. Davies; 19 M. Dembélé, 15 E. Dier; 11 Lamela, 20 Alli, 23 Eriksen; 10 Kane

A disposizione: 13 Vorm, 3 D. Rose, 17 M. Sissoko, 12 Wanyama, 29 Winks, 27 Lucas Moura, 7 Son Heung-Min

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: Aurier

Indisponibili: Alderweireld

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 30 Bentancur

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi

