Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Tottenham Juventus, Manchester City Basilea (ottavi)

Risultati Champions League: diretta gol live score di Tottenham Juventus e Manchester City Basilea, le due partite del ritorno degli ottavi di finale che si giocano mercoledì 7 marzo

07 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Champions League, ritorno ottavi (Foto LaPresse)

Mercoledì 7 marzo torna in campo la Champions League 2017-2018, con le partite valide per il ritorno degli ottavi di finale: le due gare in programma seguono quelle di ieri, si giocano alle ore 20:45 e una di queste ovviamente ci coinvolge direttamente, visto che si tratta di Tottenham-Juventus. L’altra va in scena all’Etihad ed è Manchester City-Basilea: contesti diversi, perchè se a Wembley è tutto ancora in equilibrio poco più in là poco più a Nord gli Sky Blues di Pep Guardiola hanno già archiviato il passaggio del turno e vedono i quarti di finale da molto vicino, avendo vinto 4-0 la partita di andata. Chiaramente nel calcio non c’è nulla di sicuro, e un 4-0 era il risultato con cui il Psg aveva demolito il Barcellona solo un anno fa (e sappiamo tutti come sono andate le cose nella sfida di ritorno); tuttavia anche volendo prendere a paragone e modello quell’incrocio degli ottavi, non si può nascondere il fatto che il Basilea non sia assolutamente al livello della squadra spagnola che ha gli stessi colori, e che il Manchester City versione 2017-2018 appaia più solido di quel Psg che si era anche lasciato sfuggire la Ligue 1. Per quanto riguarda la Juventus, l’impresa è possibile ma servirà qualcosa in più rispetto a quanto messo in campo nelle ultime uscite di campionato, e anche all’andata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (RITORNO OTTAVI)

TOTTENHAM JUVENTUS

Due anni fa la Juventus si era trovata a dover “rimontare” un 2-2 esterno: la cosa sembrava impossibile perchè si trattava del Bayern Monaco di Guardiola, eppure i bianconeri nel primo minuto di recupero erano di fatto qualificati. Alla fine sarebbero usciti al supplementare, ma dando la grande sensazione di potercela davvero fare; quest’anno la versione bianconera è più consapevole dei suoi mezzi avendo giocato nel frattempo un’altra finale di Champions League e avendo continuato a dominare in Italia. Psicologicamente la Juventus arriva bene a questa partita, dopo il gol di Dybala contro la Lazio e i tre punti guadagnati sul Napoli; il problema è che anche il Tottenham è in salute, e soprattutto le ultime uscite dei campioni d’Italia non sono state eccellenti sul piano del gioco e delle occasioni create. In Serie A magari può bastare, in Europa ancora no: soprattutto, rispetto a quell’ottavo contro il Bayern, i bianconeri sono in una situazione opposta nel senso che allora avevano rimontato due gol di svantaggio all’andata mentre qui si sono fatti riprendere dopo un avvio straordinario. Dal punto di vista mentale, questo può influire non poco.

MANCHESTER CITY BASILEA

C’è poco da dire: il Manchester City viaggia verso i quarti di finale, e sarebbe la seconda volta negli ultimi tre anni. Forse quest’anno gli Sky Blues hanno fatto davvero il salto di qualità anche in ambito internazionale: vero che due stagioni fa avevano giocato la semifinale di Champions League e avevano di fatto tenuto il Real Madrid in scacco - la doppia sfida si era risolta con un semplice gol - vero è anche che nell’edizione seguente il City aveva clamorosamente perso un ottavo contro il Monaco che era stato in grado di ribaltare il risultato nella partita di ritorno. Questa versione dominante della squadra di Pep Guardiola non può chiaramente temere il ritorno del Basilea, e allora la testa è già proiettata a quanto succederà in seguito: vale a dire i quarti di finale, un sorteggio tutto da vivere e due partite che potrebbero nuovamente portare gli inglesi in semifinale. Intanto il campionato è già stato vinto da tempo (a meno di crolli catastrofici che non appaiono probabili), la Coppa di Lega è ufficialmente in bacheca e la FA Cup è andata male: Guardiola può concentrarsi esclusivamente (o quasi) sulla Champions League da qui in avanti, un lusso non da poco se si vuole arrivare in fondo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (RITORNO OTTAVI)

ore 20:45 Manchester City-Basilea (andata 4-0)

ore 20:45 Tottenham-Juventus (andata 2-2)

