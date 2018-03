Tirreno Adriatico 2018/ 1^ tappa streaming video e diretta tv: orario, percorso, vincitore (cronosquadre)

Diretta Tirreno Adriatico 2018 1^ tappa streaming video e tv: orario e percorso della cronosquadre a Lido di Camaiore con tantissimi big (oggi 7 marzo)

07 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Tirreno Adriatico 2018: si parte contro il tempo (LaPresse)

Comincia oggi la Tirreno Adriatico 2018 di ciclismo, la classica corsa a tappe che è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. La Tirreno Adriatico infatti anche quest’anno si candida ad essere una delle corse migliori dell’intero calendario internazionale: si comincia oggi con la prima tappa, una cronosquadre di 21,5 km a Lido di Camaiore che darà subito indicazioni molto importanti circa la classifica, naturalmente in favore di quelle squadre che hanno molti specialisti della cronometro. Uno dei punti di forza della Tirreno Adriatico è che in sette giorni si trovano una cronosquadre, una cronometro individuale, un arrivo in salita, due tappe miste e altrettanti arrivi per velocisti: ci sarà gloria per tutti, di conseguenza andiamo adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire una Corsa dei Due Mari che sarà ricchissima di grandi nomi. Intanto osserviamo che partenza ed arrivo della cronosquadre saranno entrambi collocati appunto a Lido di Camaiore: la prima squadra prenderà il via alle ore 14.00 e verso le 16.10 è previsto l'arrivo dell'ultima formazione in gara.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2018

L’appuntamento in diretta tv con la prima tappa della Tirreno Adriatico 2018 sarà a partire dalle ore 15.15 in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3 del telecomando. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. Per gli abbonati però è da segnalare anche la diretta tv su Eurosport 2 e di conseguenza lo streaming garantito da Eurosport Player e pure da Sky Go e Premium Play, essendo i canali di Eurosport visibili su entrambe le piattaforme.

CRONOSQUADRE LIDO DI CAMAIORE: 1^ TAPPA TIRRENO ADRIATICO 2018

Il tracciato di questa cronosquadre è di fatto un classico e ricalca quello della scorsa stagione. Come abbiamo visto, partenza ed arrivo saranno entrambi collocati a Lido di Camaiore, la prima in viale Cristoforo Colombo e il secondo in viale Ermenegildo Pistelli. La cronosquadre si snoderà essenzialmente lungo la costa della Versilia, toccando anche Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi prima di tornare verso la località di partenza. Sull'altimetria invece non c'è molto da dire: il tracciato sarà totalmente pianeggiante e caratterizzato da poche curve e lunghi rettilinei, dunque perfetto per sviluppare alte velocità ed esaltare le qualità delle squadre più allenate in questo tipo di esercizio.

A questo punto, non ci resta che accennare qualcosa sul fantastico elenco di corridori partecipanti a questa Tirreno Adriatico 2018, che può vantare una concentrazione di campioni come probabilmente non si ripeterà più per tutto l’anno in nessuna altra corsa. A partire dalle possibili stelle per la classifica generale, l’Italia schiera il meglio con Vincenzo Nibali e Fabio Aru, ma oltre a loro ci saranno pure Chris Froome, Tom Dumoulin, Rigoberto Uran, Romain Bardet, Richie Porte, Mikel Landa, Miguel Angel Lopez, Adam Yates, Rohan Dennis e Geraint Thomas; potrebbe già bastare, ma altrettanto illustre è l’elenco dei corridori da classiche oppure velocisti, che andranno a caccia dei successi nelle singole tappe. Si va da Peter Sagan a Greg Van Avermaet, poi Michal Kwiatkowski, Philippe Gilbert, Diego Ulissi, Edvald Boasson Hagen e per quanto riguarda gli sprinter possiamo citare soprattutto Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Caleb Ewan e Michael Matthews. Cosa chiedere di meglio?

© Riproduzione Riservata.