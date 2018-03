Tottenham-Juventus/ Streaming video e diretta tv su Canale 5: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Tottenham-Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League. A Wembley i bianconeri tentano il colpaccio.

07 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Tottenham-Juventus, LaPresse

Tottenham-Juventus, diretta dal polacco Szymon Marciniak, mercoledì 7 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per la Juventus, la trasferta di Londra sarà uno snodo cruciale per riuscire a capire le prospettive stagionali da qui a maggio. La vittoria di sabato contro la Lazio e la contemporanea clamorosa sconfitta del Napoli contro la Roma ha di nuovo fatto diventare gli uomini di Max Allegri i favoriti per lo Scudetto: sarebbe il settimo consecutivo, impresa ineguagliata nella storia del calcio italiano, che migliorerebbe il record di sei Scudetti consecutivi già fissato l'anno scorso. Ma l'Europa resta il pallino dei bianconeri, chiamati però a ripartire dal due a due dell'andata che ha lasciato non pochi rimpianti alla compagine juventina. Due gol di vantaggio e un rigore sprecato da Higuain, poi è arrivata la rimonta inglese, con il due a due finale che di fatto costringe la Juventus a cercare la vittoria a Wembley per qualificarsi ai quarti di finale.

TOTTENHAM JUVENTUS, DIRETTA LIVE

Mancherà però proprio il Pipita, con Allegri che cercherà un recupero in extremis del bomber argentino, infortunatosi nel derby contro il Torino, ma che potrebbe anche decidere di non rischiare in base alle condizioni fisiche dell'attaccante. Dall'altra parte il Tottenham ha una grande chance, reduce da tre vittorie consecutive tra FA Cup e campionato che rendono più che mai gli Spurs in corsa per la qualificazione in Champions League anche nella prossima stagione. In generale, il Tottenham è reduce da diciassette risultati utili in partite ufficiali, senza sconfitte dalla trasferta contro il Manchester City del 16 dicembre scorso.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Tottenham Juventus si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su Canale 5, ma anche con un abbonamento al digitale terrestre pay di Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport 2 HD, oppure in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM JUVENTUS

Si giocherà nel tempio di Wembley a Londra e scenderanno in campo queste probabili formazioni. Il Tottenham affronterà la sfida con il francese Lloris in porta, l'ivoriano Aurier sulla corsia laterale di destra e il gallese Davies sulla corsia laterale di sinistra nella difesa a quattro con il colombiano Sanchez e il belga Vertonghen impiegati come difensori centrali. A centrocampo il danese Eriksen, Dier e il belga Dembelé comporranno il terzetto titolare, mentre nel tridente offensivo degli inglesi partiranno dal primo minuto Dele Alli, l'argentino Lamela e il bomber della Nazionale inglese, Harry Kane. Risponderà la Juventus con Buffon tra i pali, De Sciglio schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Alex Sandro in posizione di terzino sinistro, mentre Chiellini e Barzagli saranno i due difensori centrali. A centrocampo il bosniaco Pjanic sarà affiancato da Marchisio e dal tedesco Khedira, in attacco il brasiliano Douglas Costa e l'argentino Dybala completeranno il tridente offensivo con il centravanti croato Mandzukic.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 da una parte e dall'altra, questi i moduli tattici scelti dal tecnico della Juventus, Allegri, e dall'allenatore del Tottenham, l'argentino Pochettino. La Juventus fatica un po' contro le squadre inglesi, il Tottenham in casa è reduce da sette vittorie consecutive e ha vinto undici degli ultimo dodici impegni ufficiali disputati, con sole due sconfitte stagionali tra le mura amiche, lo scorso 20 agosto in Premier League con il Chelsea e il 25 ottobre contro il West Ham in Coppa di Lega. La Juventus però con l'ultimo successo in casa della Lazio ha centrato la decima vittoria consecutiva in trasferta, perdendo in questa stagione fuori casa solo in Champions contro il Barcellona e in Serie A contro la Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker indicano gli inglesi come favoriti per la vittoria e, conseguentemente, anche per la chiusura dei conti in chiave qualificazione, con successo interno quotato 2.20 da Bet365, mentre William Hill alza fino a 3.50 la quota relativa alla vittoria juventina in trasferta. Il pareggio viene invece offerto a una quota di 3.40 da Bwin. Unibet propone le quote per i gol realizzati durante la partita a 2.02 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.81 per quanto riguarda l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.