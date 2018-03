Video/ Cesena Pro Vercelli (2-2): highlights e gol della partita (Serie B recupero 28^ giornata)

Video Cesena Pro Vercelli (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, recupero della 28^ giornata di Serie B. Grande rimonta dei piemontesi nella ripresa.

07 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Cesena Pro Vercelli (LaPresse)

Cesena e Pro Vercelli si dividono al posta in palio grazie alle reti siglate da Di Noia e Kupisz a cui hanno risposto Castiglia e Berra che hanno regalato un punto alla Pro Vercelli. Andiamo ad analizzare ora i numeri del match per capire l'andamento della partita. Sono stati 285 contro i 476 i passaggi messi insieme dalle due compagini. La Pro Vercelli ha spinto molto sulle fasce crossando 23 volte contro i 16 tentativi dei romagnoli. Jallow e Ghiglione, 4 e 10 cross, sono stati i più propositivi sulle fasce. Schiavone e Mammarella sono stati invece i protagonisti sui calci d'angolo. Schiavone, Jallow, Reginaldo e Paghera hanno invece fornito gli assist vincenti per i compagni. Risultato di parità giusto per quello che si è visto in campo, le due compagini hanno quasi dominato per un tempo a testa.

LE DICHIARAZIONI

C'è amarezza in casa del Cesena per la vittoria mancata al Manuzzi: al termine della sfida infatti il tecnico Castori in zona mista ha dichiarato: "Sono soddisfatto della prestazione. Dispiace non aver vinto una partita che avremmo meritato senza dubbio di fare nostra. Purtroppo abbiamo incassato due gol nelle uniche due occasioni concesse. Complimenti, comunque, ai ragazzi, che hanno dato tutto. Abbiamo affrontato una squadra a riposo da due settimane, per cui nel secondo tempo la loro freschezza è venuta fuori".

© Riproduzione Riservata.