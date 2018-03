Video/ Perugia Brescia (2-0): highlights e gol della partita (Serie B recuerpo 28^ giornata)

Video Perugia Brescia (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, recupero della 28^ giornata di Serie B. Trionfo dei grifoni, trascinati da Cerri e Di Carmine.

07 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Perugia Brescia (LaPresse)

Il Perugia batte per due reti a zero il Brescia grazie alle reti siglate da Cerri e Di Mariano, la compagine umbra continua la scalata verso i play off mentre i lombardi viaggiano pericolosamente sulla zona rossa della classifica. Andiamo ora ad analizzare i numeri del match per capire l'andamento della partita. Sono stati 426 i passaggi messi insieme dal Perugia contro i 449 del Brescia. Dieci contro dodici i tiri totali che dimostrano il cinismo dei padroni di casa. Mustacchio e Spalek, sei e cinque cross, hanno spinto molte sulle fasce. Pajac e Furlan hanno provato da corner a servire palloni da spingere in rete per i compagini di squadra rispettivamente cinque e due volte. Di Carmine e Mustacchio hanno invece servito gli assist vincenti per i compagni di squadra. Il Brescia ci ha provato ma il Perugia è stato più incisivo in avanti.

LE DICHIARAZIONI

C'è amarezza in casa del Brescia per il KO rimediato al Curi e in zona mista il tencioc delle rondinelle Boscaglia ha dichiarato: ""E' stata una partita giocata sul filo dell'equilibrio, loro sono stati bravi a spezzarlo con un episodio. Poi in un campo così pesante non era facile costruire gioco. Noi non siamo stati nè cattivi, nè aggressivi, a differenza del Perugia. Abbiamo cercato di fare un gioco tecnico e tattico e lì il Perugia non ci è stato certamente superiore. Purtroppo ci siamo esposti troppo al loro contropiede, che in questo momento è il punto forte dei biancorossi". Di tutt'altro tono invece le parole di Breda, allenatore del Perugia, felice per la grande prestazione dei suoi: "Non era certo una partita facile, dopo tutto quello che è successo negli ultimi nove giorni. Però sapevamo che era una gara importante perchè potevamo guadagnare punti su tutti. Mi è piaciuto l'atteggiamento e lo spirito di sacrificio".

© Riproduzione Riservata.