Video/ Psg-Real Madrid (1-2): highlights e gol della partita (Champions League ottavi)

Video Psg Real Madrid (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita di Champions League che ha visto i blancos espugnare il Parco dei Principi e qualificarsi ai quarti.

07 marzo 2018 Stefano Belli

Video Psg Real Madrid, Champions League (Foto LaPresse)

Anche quest'anno è stata una campagna d'Europa amara e deludente per il Paris SG che pur spendendo oltre 400 milioni di euro per ingaggiare Neymar (tra l'altro assente dopo essersi rotto la caviglia nella gara di Ligue 1 contro il Marsiglia) e Mbappé (che a questi livelli deve ancora mangiarne di polvere prima di diventare un grandissimo, anche se già l'anno scorso con la maglia del Monaco ha fatto capire di averne la stoffa) non è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale. Dodici mesi fa i parisien furono incredibilmente stoppati dal Barcellona nella leggendaria remuntada dei ragazzi di Luis Enrique che ribaltarono lo 0-4 dell'andata con un 6-1 entrato di diritto nella storia nell'istante in cui Sergi Roberto ha depositato il pallone in rete facendo esplodere il Camp Nou. Quest'anno a fermare i transalpini ci ha pensato il Real Madrid che mai come quest'anno sta zoppicando nel campionato spagnolo, tanto che a 11 giornate dalla fine i blancos si trovano a -15 dal Barcellona capolista, un gap difficilmente recuperabile anche per chi è abituato a stravincere. Tuttavia l'esperienza in Europa degli uomini di Zidane ha fatto la differenza, soprattutto al cospetto di una squadra con tante individualità ma che ancora non ha immagazzinato quel know-how necessario per primeggiare anche al di fuori dei confini nazionali. Ovviamente per il PSG non ha pesato solamente l'assenza di Neymar: Verratti che avrebbe dovuto prendere per mano la squadra si è lasciato andare al nervosismo facendosi espellere dopo aver proferito qualche parola di troppo all'arbitro Brych, uno dei più severi e permalosi al mondo; anche Rabiot, Di Maria e Cavani hanno deluso, Dani Alves e Thiago Silva ce la mettono tutta ma gli anni passano anche per loro. Dall'altra parte, invece, Casemiro si conferma per distacco il miglior regista d'Europa, mentre Cristiano Ronaldo è salito a quota 12 gol nella classifica marcatori della Champions League segnando almeno un gol in ognuna delle 8 gare disputate dal suo Real Madrid che punta ad alzare la coppa dalle grandi orecchie per il terzo anno di fila. Da segnalare che Karim Benzema è diventato il 34^ calciatore con almeno 100 presenze in Champions League: benvenuto nel club!

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid: "Siamo molto felici e soddisfatti non solo per il risultato ma anche per come la squadra ci è arrivata, esprimendo un gran gioco. Sapevamo che stasera avremmo trovato lo scenario ideale per esaltarci dopo le ultime delusioni in campionato, ora dobbiamo mantenere questa euforia anche per i prossimi imminenti impegni. Il nostro allenatore ha preparato questa gara nei minimi dettagli e nel migliore dei modi, abbiamo dato fastidio ai giocatori del PSG e siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni avute nei novanta minuti".

Un breve intervento anche da parte di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid: "Complimenti ai giocatori che sono scesi in campo e hanno interpretato magistralmente la partita, sin dal fischio d'inizio siamo sempre stati sul pezzo macinando gioco e non lasciando mai l'iniziativa al PSG sebbene fossero loro ad avere l'incombenza di fare la partita. Vincere al Parco dei Principi non è mai facile, dobbiamo essere orgogliosi di aver compiuto un'impresa simile".

La versione di Marco Asensio, altro elemento chiave del Real Madrid: "Abbiamo avuto il pieno controllo della situazione dall'inizio alla fine, tutti noi ci siamo sacrificati per la causa con l'obiettivo di portare avanti un'idea di gioco corale. Sono molto contento per l'andamento della partita e soprattutto per la vittoria che abbiamo meritato".

Le dichiarazioni di Unai Emery, tecnico del Paris SG: "Dopo l'1-3 dell'andata il Real aveva il 60% di possibilità di passare, noi il 40%. Tuttavia stasera non abbiamo mai creato i presupposti per poter ribaltare la situazione, soprattutto nella prima mezz'ora siamo andati in seria difficoltà chiudendo comunque il primo tempo in crescendo. Nella seconda frazione siamo andati vicini al gol, invece sono stati gli avversari a trovarlo. Dopo l'espulsione di Verratti tutto è diventato ancora più complicato, peccato uscire di nuovo agli ottavi, non siamo stati fortunati a incontrare i campioni d'Europa in carica così presto".

CLICCA QUI PER IL VIDEO PSG REAL MADRID (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (da uefa.com)

