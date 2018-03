Atletico Madrid Lokomotiv/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Andata degli ottavi di Europa League, i Colchoneros sono favoriti

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, Europa League (Foto LaPresse)

Atletico Madrid Lokomotiv Mosca, che sarà diretta dal danese Jakob Kehlet, è una delle partite valide per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018: al Wanda Metropolitana si gioca giovedì 8 marzo, con calcio d’inizio alle ore 19:00. Sulla carta non c’è partita: l’Atletico è una delle grandi favorite per la vittoria di un torneo che hanno messo in bacheca due volte nei primi anni della nuova denominazione, quando ancora stavano ultimando gli studi per diventare quella big europea che avrebbe giocato due finali di Champions League. Tuttavia, la Lokomotiv Mosca impara in fretta: magari favorita da un girone nel quale non ha trovato grande concorrenza, la squadra russa ha però certificato la sua presenza agli ottavi eliminando un’avversaria temibile come il Nizza, andando a vincere all’Allianz Riviera dopo essere stata sotto di due gol. Per questo motivo questo incrocio potrebbe essere meno scontato del previsto; i Colchoneros dovranno stare particolarmente attenti a non sottovalutare la partita casalinga, nella quale dovranno provare a mettere più di un gol di scarto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atletico Madrid Lokomotiv Mosca è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è esclusivamente sulla televisione satellitare, al canale Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 411655 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio). Sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone; ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette in tempo reale gli highlights e le reti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

Il modo in cui l’Atletico Madrid ha eliminato il Copenaghen lascia intendere di come questa squadra sia del tutto intenzionata a rivincere l’Europa League; non solo, i Colchoneros stanno bene e lo hanno dimostrato vincendo sei partite consecutive nella Liga e riaprendo il campionato. Nella sfida della verità hanno tenuto testa al Barcellona - domenica - ma sono caduti per una punizione capolavoro di Leo Messi, tornando a -8; ovviamente la corsa al titolo nazionale resta aperta ma, essendo già stato eliminato dalla Coppa del Re (ai quarti, dal Siviglia), l’Atletico Madrid ha probabilmente nell’Europa League l’unica possibilità di mettere un trofeo in bacheca e rendere esaltante anche questa stagione. La Lokomotiv Mosca sta disputando una grande stagione: in campionato veleggia al comando con 7 punti di vantaggio sul Krasnodar e 8 sul terzetto delle terze in classifica, non perde da novembre in termini generali (mentre in Premier League l’ultima sconfitta è di metà ottobre) e ha dimostrato di non aver subito fisicamente la lunga sosta invernale, appunto facendo fuori il Nizza che era palesemente più in palla e partiva favorito. Come già detto, l’Atletico è favorito e non può che essere così, ma le motivazioni nei 180 minuti possono giocare un ruolo fondamentale e non è detto che quanto vedremo sul campo corrisponderà per forza di cose al pronostico.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LOKOMOTIV MOSCA

Un po’ di turnover dopo aver giocato a Barcellona potrebbe esserci, ma il modo con cui Diego Simeone si era presentato a Copenaghen lascia capire che l’Europa League è un obiettivo: la formazione potrebbe ricalcare quella scesa in campo in Danimarca. Alternanza in porta con Moyà titolare; Juanfran e Lucas Hernandez sulle corsie laterali, capitan Godin potrebbe essere al centro della difesa insieme a José Gimenez. A centrocampo ci sarà presumibilmente riposo per Gabi - al suo posto Thomas Partey - l’altro mediano sarà invece Saul Niguez che sta diventando uno dei leader di questa squadra; le corsie laterali potrebbero essere occupate da Angel Correa e Koke (il vero playmaker), davanti invece insieme a Griezmann dovrebbe giocare Gameiro. Yuri Semin schiera la Lokomotiv Mosca con il 4-1-4-1: Denisov, esperto centrocampista, sarà il perno a protezione di una difesa che si compone di Pejcinovic e Kvirkvelia come coppia centrale, di Ignatjev e Rybus terzini. Nella linea di mezzepunte attenzione a Manuel Fernandes (tripletta a Nizza) che agirà centralmente insieme ad Anton Miranchuk, con Aleksey Miranchuk (i due sono fratelli) largo a destra. Dall’altra parte del campo giocherà Jefferson Farfan; la prima punta invece dovrebbe essere il brasiliano Ari, ma attenzione al portoghese Eder che ricordiamo per aver risolto la finale degli ultimi Europei.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente l’Atletico Madrid ha i favori del pronostico in questa partita di Europa League, e più in generale per il passaggio del turno: l’agenzia di scommesse Snai, una delle tante ad aver quotato questa sfida, non concede troppe possibilità alla Lokomotiv Mosca visto che il valore sul segno 2, che identifica la vittoria dei russi, è addirittura di 13,00. Giocoforza, il segno 1 che dovrete giocare per il successo dei Colchoneros ha una quota decisamente bassa che nello specifico è di 1,28; il segno X è quello per il pareggio, e se questa partita del Wanda Metropolitano dovesse concludersi in questo modo il vostro guadagno sarebbe di 5,25 volte la cifra che avrete deciso di investire.

