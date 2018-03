Cska Mosca Lione/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cska Mosca Lione: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Una delle partite più interessanti nel programma degli ottavi di Europa League

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cska Mosca Lione, Europa League (Foto LaPresse)

Cska Mosca Lione sarà diretta dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz; alle ore 19:00 di giovedì 8 marzo nella capitale russa si gioca la partita valida per gli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Tutti gli incroci previsti in questo turno sono interessanti e incerti, ma forse questo lo è più degli altri: si affrontano infatti due squadre che potremmo definire outsider, non inserite nel lotto delle favorite ma con le possibilità di arrivare fino in fondo, come tra l’altro il Lione ha dimostrato un anno fa raggiungendo la semifinale. Quella delle due che passerà il turno sarà una mina vagante per il sorteggio dei quarti di finale: sarà preferibile ad altre realtà che eventualmente dovessero qualificarsi, ma chi la dovesse pescare (la Roma ne sa qualcosa) sa benissimo che dovrà sudare le canoniche sette camicie, soprattutto nella sfida esterna. Qui siamo al primo di due atti per gli ottavi: sarà importante stabilire se il Cska riuscirà a mantenere la sua porta inviolata o se invece il Lione troverà almeno un gol che sarebbe importantissimo in vista del ritorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cska Mosca Lione è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è esclusivamente sulla televisione satellitare, al canale Sky Calcio 3 (codice d’acquisto 411666 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio). Sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone; ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette in tempo reale gli highlights e le reti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

Il Cska Mosca arriva dalla Champions League: non si è qualificato per questione di dettagli e, dopo aver fatto fuori la Stella Rossa, si candida ad un posto nei quarti che sa di poter ottenere. In campionato è in ritardo (terzo a -8 dalla capolista Lokomotiv), in Europa c’è un dato che deve spaventare il Lione: contando anche i turni preliminari, il Cska ha mantenuto la porta inviolata in sette delle due 12 uscite, e arriva dalle due gare contro i serbi nelle quali non ha subito gol. Tuttavia dal punto di vista offensivo il Cska non è esattamente una macchina: 9 gol negli ultimi sette impegni e la Stella Rossa è stata eliminata in virtù di una singola rete. Il Lione come detto ha giocato la semifinale lo scorso anno, ma nel frattempo la sua rosa si è profondamente modificata; secondo nel girone alle spalle della sorprendente Atalanta, il gruppo di Bruno Génésio ha eliminato di autorità il Villarreal, vincendo entrambe le partite. Con 15 reti in otto partite, i francesi hanno la possibilità di mettere in porta quel pallone che potrebbe cambiare la storia dell’ottavo; tuttavia attraversano una crisi profonda in Ligue 1, dove non vincono dal 21 gennaio e sono scivolati in quarta posizione, a -5 dal Marsiglia terzo e a -9 dal Monaco. Aver battuto il dominante Psg sembra aver tolto qualcosa in termini di motivazioni; l’Europa potrebbe essere il contesto giusto per ripartire.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA MOSCA LIONE

Viktor Goncharenko perde Vasili Berezutski (squalificato) e deve valutare le condizioni di Vasin: la difesa potrebbe essere fortemente modificata. Senza il suo leader, Ighashevich dovrebbe scalare in mezzo con Vasin impiegato sul centrosinistra e Nababkin che si prende la maglia di titolare dall’altra parte; in porta ci sarà ovviamente Akinfeev, il capitano. Centrocampo di grande qualità, e anche ad assetto offensivo: Dzagoev è di fatto un trequartista, Wernbloom ha giocato qualche partita come finto centravanti e Natcho, in cabina di regia, fa qualche passo indietro rispetto alla sua naturale posizione. Sulle fasce giocheranno Mario Fernandes e Kuchaev; l’assetto è con difesa a tre, ma nel corso della partita potrebbe diventare anche un 4-2-3-1. Davanti ci saranno comunque Musa e Vithino, ai quali sono chiesti i gol. Il Lione gioca a tutti gli effetti con il 4-2-3-1: Rafael da Silva e Mendy spingono sulle corsie, Marcelo e Morel proteggono il portiere portoghese Anthony Lopes e ci sono Tousart e Aouar (o Ferri, o N’Dombélé: è ballottaggio a tre), ma è dalla cintola in su che i transalpini fanno paura e rivaleggiano con le migliori d’Europa: Bertrand Traoré l’anno scorso ha fatto la finale con l’Ajax (eliminando proprio il Lione), Depay lo conosciamo (anche se forse non ha fatto il definitivo salto di qualità), capitan Fekir gioca a supporto di Mariano Diaz ma potrebbe anche fare la prima punta. Tanta qualità e tanto senso del gol: sarà una bella prova per il Cska.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ davvero interessante notare come l’agenzia di scommesse Snai, che ha tracciato il pronostico anche per questa partita, pensi che la partita in Russia sia imprevedibile e difficile da valutare sulla carta: lo capiamo dalle quote, perchè il segno 1 che identifica la vittoria del Cska Mosca vale 2,65 mentre per la vittoria esterna del Lione, identificata dal segno 2, siamo ad un valore di 2,70. Come dire: le probabilità che a prendersi il successo sia una squadra piuttosto che l’altra sono di fatto identiche. Vale invece leggermente di più la quota posta sul segno X, che come sempre è quello che dovrete giocare se pensate che la partita finirà con un pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,25 euro per ogni singolo euro che avrete deciso di mettere sul piatto.

