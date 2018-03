Dortmund Salisburgo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Borussia Dortmund Salisburgo, info steaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella sfida al Signal Iduna Park, i gialloneri partono favoriti

Diretta Borussia Dortmund Salisburgo, Europa League (Foto LaPresse)

Borussia Dortmund Salisburgo, che viene diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, è una delle gare più interessanti nel programma degli ottavi di andata di Europa League 2017-2018: al Signal Iduna Park le due squadre scendono in campo alle ore 19:00 di giovedì 8 marzo. Quella che fino a pochi anni fa era una corazzata europea, e che ora sta lentamente cercando di ripartire con un progetto nuovamente fondato sui giovani, affronta una società che possiamo definire “nuova” per i modi in cui emersa, spinta certamente da un colosso (la Red Bull) ma capace sul campo di dimostrare il suo valore, facendosi apprezzare anche a livello giovanile. Chiaramente il Borussia Dortmund è quella che tra le due attendiamo ai quarti di finale, ma non possiamo considerare l’esito di questa doppia sfida troppo scontato: ricordiamo ancora, nostro malgrado, come l’Atalanta sia andata ad un passo dall’eliminare la squadra tedesca soltanto una manciata di giorni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Borussia Dortmund Salisburgo non rientra nel novero delle partite che la televisione satellitare trasmetterà in diretta tv, il che significa che non potrete usufruire nemmeno di una diretta streaming video; ricordiamo però il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette in tempo reale gli highlights e le reti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea. Attivando l’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - potrete visionare la trasmissione anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Finalista di Champions League nel 2013, da allora il Borussia Dortmund ha attraversato un calo strutturale: l’addio di Jurgen Klopp e di qualche giocatore chiave hanno tolto valore a una squadra che in ogni caso resta in corsa per il secondo posto in Bundesliga e che adesso può davvero arrivare a mettere le mani sull’Europa League. Il progetto è giovane: in Champions non ha funzionato e l’eliminazione è arrivata con una figura pessima e senza vittorie, ma che il Dortmund sia temibilissimo lo ha dimostrato contro l’Atalanta, prendendosi una qualificazione in una partita durissima, contro una squadra motivata a mille e che ha giocato una partita perfetta dal punto di vista tattico e dell’attenzione. Sarà ancora più difficile contro il Salisburgo, che già anni fa si era presentato all’Europa dando la sensazione di poter fare strada: gli austriaci stanno dominando in campionato e non hanno ancora perso in questa manifestazione, anche se fuori casa hanno vinto solo una delle quattro partite giocate. Vale la pena riportare un dato: tra il 14 settembre (gol di Pedrao) e il 15 febbraio (rete di Alvaro Odriozola), la porta del Salisburgo è rimasta inviolata per 572 minuti in Europa League, a dimostrazione di una squadra alla quale è difficilissimo segnare (4 gol incassati nelle otto partite internazionali).

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND SALISBURGO

Il Borussia Dortmund ha tante frecce al proprio arco, soprattutto dalla cintola in su: in difesa davanti a Burki dovrebbero comunque giocare Papastathopoulos e Omer Toprak, con Piszczek e Schmelzer che fanno parte della vecchia guardia e saranno i terzini. In mediana è ballottaggio tra Gonzalo Castro e Gotze, ma i due potrebbero anche giocare insieme togliendo dal campo Dahoud, o inserendolo per relegare in panchina Nuri Sahin; insomma, come si può vedere Peter Stoger può attingere a diversi giocatori. Anche davanti, dove però non dovrebbe rinunciare a Marco Reus: il capitano, in ballottaggio anche per la mezzala, potrebbe prendere il posto di uno tra Pulisic e Schurrle. La prima punta sarà in ogni caso Batshuayi, arrivato in gennaio dal Chelsea e già decisivo. Modulo con il trequartista quello di Marco Rose: Schlager gioca alle spalle dei due attaccanti, con Valon Berisha che contende il posto a Hwang Hee-Chan per affiancare Dabbur. La linea mediana dovrebbe invece prevedere Yabo e Haidara sugli esterni con il maliano Samassékou che dovrebbe agire in qualità di playmaker davanti alla difesa; Onguéné e Ramalho saranno i centrali, Lainer e Ulmer sugli esterni nel reparto arretrato con Walke in porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Borussia Dortmund Salisburgo è una partita che non esiteremmo a definire incerta considerati tutti i fattori in gioco, ma si gioca al Signal Iduna Park e quindi i bookmaker tendono a dare il vantaggio del pronostico ai gialloneri: si allinea la Snai, che assegna alla vittoria dei padroni di casa una quota di 1,50 (segno 1). Per quanto riguarda il pareggio, per il quale dovrete giocare come sempre il segno X, il valore è di 4,50 mentre con la vittoria del Salisburgo, che è identificata dal segno 2, il vostro guadagno sarebbe di 6,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

