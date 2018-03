Europa League, Milan Arsenal in tv/ San Siro ritorna La Scala del calcio per una notte

Europa League, Milan Arsenal in tv: San Siro ritorna La Scala del calcio per una notte. Il Meazza palcoscenico di un big match internazionale dopo un lungo periodo di magra

A San Siro, Milan-Arsenal questa sera - LaPresse

Il Milan tornerà in campo questa sera. Dalle ore 19:00, in quel dello stadio San Siro, andrà in scena la gara con l’Arsenal, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sarà una partita tutta da vivere, con i tifosi che accorreranno in massa al Giuseppe Meazza, dove sono previste circa 70mila presenze. Il Milan ha bisogno di queste partite, di confrontarsi con avversarie di livello europeo, visto che tali sfide mancano ormai da troppi anni dalle parti di Milanello. Dall’ultimo trofeo internazionale, il Mondiale per club vinto nell’inverno del 2007, sono passati poco più di dieci anni, mentre l’ultima Champions League, quella ottenuta nello stesso anno, compirà a maggio ben 11 anni. Sia chiaro, l’Europa League non è minimamente a livello della coppa dalle grandi orecchie, ma queste serate fanno tornare San Siro La Scala del calcio per un giorno, uno stadio che del resto è sempre stato abituato a fare da scenario a partite di livello assoluto.

NUOVO TEST PER IL MILAN

Mancherà sicuramente la famosa musichetta della Champions, quella che ti fa venire i brividi lungo la schiena, e l’Arsenal non sta attraversando un buon momento (ha perso cinque delle ultime sei partite), ma ogni tifoso milanista che si rispetta, e probabilmente, ogni amante di questo sport, si incollerà davanti al televisore a partire dalle ore 19:00 di oggi. Una partita che tra l’altro arriva nel momento giusto per capitan Bonucci e compagni, che serve proprio per testare le qualità e la maturità dei giocatori in rossonero. Fosse giunta un paio di mesi fa, a quest’ora ci saremmo messi le mani nei capelli, ma il Milan di adesso, dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, aver battuto la Roma all’Olimpico, e raggiunto 13 risultati utili consecutivi, è in grado di poter competere quasi con chiunque. Il Diavolo, tra l’altro, viene da dieci giorni di riposo, con il derby di domenica scorsa rinviato in seguito alla tragica scomparsa di Astori: già, Astori, un motivo in più per vincere questa sera…

