INDIAN WELLS 2018 / Info streaming video e diretta tv: Sharapova subito eliminata

Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live. La seconda giornata nel torneo di tennis sancisce l'inizio del tabellone Atp, Federer il numero 1 del draw

08 marzo 2018

Prosegue il torneo di Indian Wells 2018: oggi non ci sono italiani in gara, dovremo aspettare domani per assistere al match di Thomas Fabbiano che sfiderà l’americano Bradley Klahn, match che incrocia la testa di serie numero 8 Jack Sock al secondo turno. Intanto però le sorprese non sono mancate nel primo turno Wta: su tutte l’eliminazione di Maria Sharapova, che ha vinto questo torneo nel 2006 e nel 2013 giocando anche la finale del 2012 - persa contro Victoria Azarenka. La russa sta ancora lottando per tornare ai livelli di un tempo, ma si è dovuta arrendere alla promettente giapponese Naomi Osaka che, battendola 6-4 6-4, ha dimostrato ancora una volta di essere una giocatrice da tenere d’occhio non solo per il futuro ma anche per questo periodo. Ha vinto anche Belinda Bencic, che ha superato in rimonta Timea Babos: 1-6 6-1 7-6 il risultato a favore della svizzera, che al secondo turno se la vedrà con Jelena Ostapenko in una battaglia tra coetanee (entrambe sono del ’97). Prosegue invece il torneo di Samantha Stosur - 3-6 6-3 6-3 a Lauren Davis - mentre alla fine ha perso Shelby Rogers, che ha buttato via il suo incontro e si è fatta sorprendere dalla classe ’98 Caroline Dolehide (3-6 7-6 6-3), una giocatrice che ha vinto tre titoli ITF in carriera e che grazie a una wild card ha avuto la grande occasione di arrivare a questo torneo. Per ora ha sfruttato in pieno la concessione; nel secondo turno giocherà contro la testa di serie numero 30 Dominika Cibulkova. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Sono due gli appuntamenti con la diretta tv di Indian Wells 2018. Il torneo Atp (maschile) è infatti su Sky Sport 2, che lo trasmetterà per i suoi abbonati con la possibilità di attivare la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo Wta (femminile), dovete andare su SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, ma chi dovesse essere già sul decoder satellitare potrà selezionare il canale 224. La diretta streaming video, per seguire gli incontri su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è garantita visitando il sito www.supertennis.tv.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL TORNEO

Prosegue con la seconda giornata il torneo Indian Wells 2018: oggi finalmente vedremo anche il primo turno dell’Atp, che prende il via nella giornata di giovedì 8 marzo. Il “quinto Slam”, come è conosciuto tra addetti ai lavori, si gioca nel deserto della California, e rappresenta una sorta di spartiacque nella stagione: se gli Australian Open avevano fatto da ideale chiusura a un primo mese caratterizzato dagli appuntamenti oceanici (e in generale nella parte Orientale del mondo), da marzo il grande tennis torna in Occidente, prima con questo BNP Paribas Open nel deserto della California e subito a seguire con Miami, poi con tutta una serie di tornei che apriranno anche alla stagione sulla terra rossa e condurranno al Roland Garros. Indian Wells è sicuramente la tappa più affascinante: un Master 1000 per gli uomini e un Premier Mandatory per le donne, dopo gli Slam è certamente l’appuntamento più importante per tutti.

IL RITORNO DI FEDERER

Dopo il trionfo (il secondo consecutivo) al Melbourne Park, abbiamo avuto modo di seguire Roger Federer nell’ennesima, grande impresa: vincendo il titolo di Rotterdam lo svizzero è diventato il più anziano numero 1 del circuito Atp da quando esiste la classifica ufficiale, tornando in vetta a distanza di anni e riprendendosi quel posto da un Rafa Nadal che, purtroppo, è uno dei grandi assenti da questo Indian Wells. Non ci sono ormai più aggettivi per descrivere Federer che - ricordiamo - viaggia verso i 37 anni ma è ancora il più forte di tutti; certo si può dire che il suo ritorno al dominio sia coinciso con i crolli fisici dei Djokovic e dei Murray, assenti o lontani dalla condizione perfetta, ma certamente riuscire a vincere quasi ovunque si giochi a questa età, anche solo a livelli di stimoli non è affatto semplice. Già, le motivazioni: il fatto è che Federer si diverte, per cui se gli obiettivi specifici c’erano (tornare al numero 1 era uno di questi), adesso il Re è animato dalla pura voglia di scendere in campo e competere, e far vedere di essere ancora più bravo di tutti gli altri. Se perde si arrabbia: lo aveva fatto vedere agli Us Open. Questo è uno dei segreti: tenere sempre alta l’asticella, sono gli altri a dover minacciarne il regno.

ASSENTI ANNUNCIATI

Federer, come Fabio Fognini, esordirà al secondo turno: l’azzurro è testa di serie numero 16, e dunque ha il bye come esordio a Indian Wells 2018. Un torneo dal quale mancano in tanti, anzi troppi: ce la fa Novak Djokovic che però agli Australian Open ha fatto vedere di essere ancora poco competitivo, gli altri sono rimasti a casa. Rafa Nadal, come già detto, ha dato forfait ancora al torneo di Acapulco e si è poi trovato costretto a saltare anche il Sunshine Double; Andy Murray non gioca da un Wimbledon che, da campione in carica e padrone di casa, ha onorato in maniera eroica ma cadendo al primo avversario di vero livello, e poi non si è più visto con una racchetta in mano. A loro si aggiungono Stan Wawrinka e Jo-Wilfried Tsonga - uno che nei Master 1000 dà sempre filo da torcere - ma anche David Goffin: Milos Raonic è presente ma è testa di serie numero 32, Kei Nishikori sta lentamente provando a rientrare come grande protagonista ma, avendo avuto parecchi problemi al polso, non sarà subito una minaccia. Insomma: è davvero un periodo sfortunato per il tennis mondiale, buono perchè gli Alex Zverev e i Dominic Thiem - ma anche altri, come lo stesso Grigor Dimitrov - ne approfittino ma sicuramente anche privo di grandi protagonisti.

