Juventus, Allegri/ “Il Barcellona lo eviterei, col Tottenham qualificazione meritata”

Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley

08 marzo 2018 - agg. 08 marzo 2018, 10.51 Davide Giancristofaro Alberti

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Archiviata la pratica Tottenham, con conseguente qualificazione ai quarti di finale di Champions League, in casa Juventus è tempo di pensare ai sorteggi che si terranno nella giornata di venerdì 16 marzo, la prossima settimana. Le qualificate alla prossima fase, per ora, sono la Juventus appunto, nonché il Real Madrid, il Liverpool, il Manchester City, e con grande probabilità il Bayern Monaco, che ha battuto cinque a zero il Besiktas all’andata. Ne restano tre, che si sapranno dopo che si giocheranno le gare della prossima settimana, leggasi Roma-Shakhtar (2 a 1 per gli ucraini all’andata), Barcellona-Chelsea (1 a 1 a Londra), e infine, United-Siviglia (0 a 0 all’Old Trafford due settimane fa). Allegri ha però ben in mente chi vorrebbe evitare al prossimo turno: «L'unico che non vorrei incontrare è il Barcellona. Lo incontriamo ogni anno... ora basta. Meglio tornare in Inghilterra». Forse è ironico il Conte Max, ma non troppo, anche se tornare in Inghilterra significherebbe affrontare una delle due squadre di Manchester (sempre che il Chelsea non la spunti): senza dubbio alla portata lo United, che fino ad oggi non ha impressionato, mentre è ben più ostico il City di Guardiola, una delle tre grandi candidate per la vittoria finale assieme a Barcellona e Real Madrid, con il Bayern subito dietro. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

"BRAVI LICHTSTEINER E ASAMOAH"

Soddisfatto, come non poteva che essere altrimenti, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. I suoi giocatori hanno espugnato Wembley, superando il Tottenham con il risultato di due a uno, e qualificandosi così per i quarti di finale di Champions League. Un successo merito soprattutto del Conte Max, che nel secondo tempo, a circa mezz’ora dalla fine, ha gettato nella mischia Lichtsteiner e Asamoah, due giocatori che hanno cambiato il volto della partita, forse contro ogni aspettativa. «Ho cambiato perché avevamo bisogno di giocatori diversi – spiega il tecnico dei bianconeri a fine gara - e a sinistra ho alzato Alex Sandro con Asamoah dietro, che è un giocatore straordinario e sottovalutato per quello che ha fatto in carriera. Anche Lichtsteiner è stato bravo, ha fatto l’assist insieme a Khedira e la squadra ha avuto più ampiezza».

"ALL'ANDATA SONO STATO CRITICATO, ORA..."

C’è spazio anche per una battuta ironica, proprio sui cambi: «All’andata sono stato criticato, ora elogiato per i cambi? Le partite le vincono i giocatori che stanno facendo un’annata straordinaria e sono fiero di allenarli. Io faccio dei danni e ogni tanto cerco di rimediare». Al di là di tutto, quello di ieri resta un grande successo per la squadra torinese, pur non giocando benissimo: «La squadra è stata paziente – ha proseguito Allegri - ha aspettato il momento buono e poi in dieci minuti ha ribaltato la gara. Credo che anche vedendo l’andata sia un qualificazione meritata». Una vittoria meritata ma che in pochi, fra i tifosi juventini, avevano intravisto fino ai due gol, tenendo conto che per 60 minuti la stessa squadra bianconera non aveva mai tirato in porta. La Juventus è stata brava a sfruttare le uniche due occasioni create e a ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. La cosa certa è che se le cose si fossero messe male, la Vecchia Signora avrebbe avuto da recriminare nei confronti di un arbitraggio scandaloso, che non ha visto un rigore netto su Douglas Costa nel primo tempo, nonché il colpo di testa in fuorigioco di Kane, con palla che fortunatamente ha toccato il palo.

