Lazio Dinamo Kiev/ Info streaming video e diretta Tv8: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lazio Dinamo Kiev, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Olimpico prosegue l'Europa League dei biancocelesti che ospitano gli ucraini

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Dinamo Kiev, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Dinamo Kiev, partita che sarà diretta dall'arbitro slovacco Ivan Kruzliak, è valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 21:05 di giovedì 8 marzo. Archiviata la rimonta sulla Steaua Bucarest, i biancocelesti si lanciano nel nuovo turno con tanta fiducia: il sorteggio è stato favorevole e soprattutto questa squadra ha dimostrato negli ultimi anni, al netto dei risultati che sono poi arrivati, di aver sempre provato a onorare questa competizione al massimo delle possibilità. Bisognerà superare psicologicamente la bruciante sconfitta di campionato contro la Juventus, ma non è un mistero che la Lazio parta favorita per questo doppio impegno, anche se certamente la Dinamo Kiev è squadra che ha maturato una certa esperienza in ambito europeo e per questo motivo va rispettata e affrontata dando il 100%.

LAZIO DINAMO KIEV, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Dinamo Kiev è la partita di Europa League che tutti gli appassionati potranno seguire in diretta tv in chiaro, visto che sarà trasmessa su Tv8 (è disponibile anche, su www.tv8.it, il servizio di diretta streaming video aperto a tutti). Naturalmente, la sfida dell’Olimpico è disponibile anche sui canali del satellite: in questo caso i canali di riferimento sono Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 414044), e ovviamente ci sarà la possibilità della diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Super Calcio andrà invece in onda il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale gli highlights e i gol da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea in questa andata degli ottavi di finale.

IL CONTESTO

Come dicevamo la Lazio è forse la squadra che, tra tutte le italiane, ha saputo interpretare al meglio l’Europa League: la squadra biancoceleste non è mai riuscita a centrare la finale, però ha affrontato ogni singola sfida con l’obiettivo di arrivare fino in fondo per mettere un trofeo internazionale in bacheca. Sta succedendo anche in questa stagione, nonostante un campionato nel quale c’è la possibilità di entrare in Champions League e di mettersi alle spalle l’eterna rivale Roma. A proposito di questo, la sconfitta contro la Juventus arrivata all’ultimo secondo ha fatto il paio con l’eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia; un doppio colpo che Simone Inzaghi e i suoi ragazzi dovranno essere bravi ad assorbire quanto prima. La Dinamo Kiev era arrivata ai sedicesimi di Europa League con mesi di inattività; le ruggini si sono viste nel doppio confronto contro l’Aek Atene, che è stato superato solo in virtù del gol segnato in Grecia. Si tratta però di una formazione che ha dimostrato di saper segnare: 15 le reti nel girone eliminatorio, anche se le avversarie non erano certo del livello della Lazio e, in generale, questa squadra ucraina è ancora lontana parente di quella che tra gli ultimi anni Novanta e i primi del Duemila era riuscita a fare ottimi risultati anche in ambito internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO DINAMO KIEV

Quale squadra manderà in campo Simone Inzaghi? Forse una che vada a ricalcare quella vista contro la Steaua nella partita di ritorno; giocherà Marusic che era squalificato in Serie A e lo sarà anche per la prossima partita, giocherà forse Caicedo al posto di Immobile con Milinkovic-Savic che potrebbe sostituire uno tra Felipe Anderson e Luis Alberto. A sinistra Lulic verso la conferma, in mezzo Murgia si prepara a essere titolare in luogo di Parolo (mentre Lucas Leiva va verso la conferma). In difesa vedremo quasi certamente Caceres; De Vrij dovrebbe invece rimanere fuori, pronto allora Bastos con Luiz Felipe e Radu che sono in ballottaggio per una maglia. Nella Dinamo Kiev, Aleksandr Khatskevich manda in campo il 4-2-3-1: Boyko in porta, Kedziora e Morozyuk sugli esterni con Khacheridi e Kadar al centro della difesa, la mediana a protezione della retroguardia verrà formata da Buyalsky e Shepelev. Sulla linea dei trequartisti la qualità di Derlis Gonzalez sulla destra, con Tsygankov schierato dalla parte opposta; Garmash agirà in posizione centrale, andando a supporto della prima punta Junior Moraes.

QUOTE E PRONOSTICO

Non ci sono dubbi sul fatto che la Lazio parta con i favori del pronostico per la partita casalinga di Europa League, e che questo favore sia anche abbastanza ampio: la conferma arriva anche dalle quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai. Qui notiamo infatti che il segno 1, per la vittoria dei biancocelesti, vale 1,45 mentre siamo addirittura a 7,75 per quanto riguarda l’affermazione esterna della Dinamo Kiev, per la quale dovrete giocare il segno 2. L’eventualità del pareggio è indicata dal segno X: in questo caso il guadagno che ne ricavereste, se davvero nessuna delle due squadre dovesse riuscire a vincere, sarebbe di 4,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

