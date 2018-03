Lipsia Zenit/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lipsia Zenit, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Red Bull Arena una delle partite più interessanti per gli ottavi di Europa League

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lipsia Zenit, Europa League (Foto LaPresse)

Lipsia Zenit, alla Red Bull Arena, è diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan: bellissimo ottavo di finale di Europa League 2017-2018, questa è la sfida di andata e sulla carta si preannuncia un esito incerto. Entrambe le squadre infatti hanno ottime individualità e un gruppo affiatato e che sa giocare a calcio; i tedeschi hanno disputato un buon girone di Champions League (erano all’esordio assoluto) e poi hanno eliminato il Napoli ai sedicesimi, lo Zenit invece ha dominato la prima fase di Europa League e poi ha avuto qualche problema contro il Celtic, nel senso che ha perso all’andata per un gol maturato nel finale per poi vincere in maniera netta il ritorno. Ora entrambe hanno ottime possibilità di proseguire il loro cammino; una delle due chiaramente non potrà farlo, vedremo se già questa prima partita sarà indicativa di quale potrebbe essere l’esito sui 180 minuti (che potrebbero non bastare).

IL CONTESTO

Per il momento il problema principale del Lipsia si chiama Bayern Monaco: la squadra controllata dalla Red Bull non è ancora arrivata ad un livello tale da impensierire la corazzata bavarese, ma per il secondo campionato di fila ha tutte le possibilità di chiudere al secondo posto (anche se in questo momento è quinta). In Europa il Lipsia ha dimostrato di poter essere da subito una squadra tra le migliori: vero che non ha superato il girone di Champions League, ma fino all’ultima giornata è stato in corsa e avrebbe potuto davvero centrare gli ottavi. Al piano di sotto sta dimostrando il suo valore: la vittoria del San Paolo, sia pure contro un Napoli distratto e rivoluzionato, è di valore. Lo Zenit sa come si vince in Europa, avendolo fatto a sorpresa dieci anni fa; da allora è stato accertato il dominio in Russia (tuttavia l’anno scorso il titolo lo ha vinto lo Spartak, e quest’anno c’è la Lokomotiv al comando), in ambito internazionale invece i russi cercano di tornare agli antichi splendori e per questo motivo hanno chiamato in panchina un allenatore come Roberto Mancini, che dopo Luciano Spalletti è il secondo italiano alla guida della squadra. Basterà? Possibile, ma questa doppia sfida al Lipsia sarà un bel banco di prova per testare le ambizioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA ZENIT

Per Ralph Hasenhuttl è comunque 4-4-2, ma bisogna valutare gli interpreti: Forsberg sembra essere tornato in condizione e si prepara a giocare come esterno sinistro di centrocampo, con il solito Sabitzer dall’altra parte, mentre dovrebbe tornare capitan Orban che farà coppia con il giovane Upamecano al centro della difesa, davanti al portiere ungherese Gulacsi. Laimer e Klostermann sugli esterni (ma a sinistra potrebbe esserci spazio per Bernardo), in mediana insieme allo sloveno Kampl il favorito rimane Naby Keita, anche se Ilsanker reclama una maglia (come Bruma). Davanti, Yusuf Poulsen e Werner non dovrebbero avere problemi e inizieranno la partita. Mancini deve rinunciare allo squalificato Leandro Paredes: l’ex Roma sarà sostituito da Erokhin, in mezzo al campo a gestire le trame della squadra sarà Kranevitter con Kuzyaev schierato largo a destra e Emiliano Rigoni, che sta giocando un’Europa League fantastica, che sarà invece l’esterno mancino, quasi un trequartista a supporto di Kokorin e Zabolotnyi (o Driussi, ennesimo argentino di casa Zenit e papabile per una maglia da titolare). Anche la difesa sembra fissata: il veterano Ivanovic come sempre a destra, il nostro Mimmo Criscito (capitano) dall’altra parte, in mezzo Mvelja fa coppia con Mammanna. Il portiere? Andrey Lunev quest’anno ha scalato le gerarchie e preso il posto di Lodygin, anche questa volta dovrebbe essere così.

QUOTE E PRONOSTICO

Sfida sulla carta parecchio equilibrata quella della Red Bull Arena, ma non per l’agenzia di scommesse Snai: per questi bookmaker chi parte nettamente favorito è il club tedesco - ovviamente stiamo parlando della sola partita di andata, non del doppio confronto - con una quota di 1,65 sul segno 1 che identifica la vittoria interna. Il segno 2 andrà giocato nell’eventualità di un’affermazione in trasferta dello Zenit e secondo la Snai ha un valore di 5,25; è invece di 3,70 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto la vincita nel caso di un pareggio, per il quale ovviamente dovrete giocare il segno X.

