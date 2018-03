Marsiglia Athletic Bilbao/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Marsiglia Athletic Bilbao, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Vélodrome. Esito incerto nell'ottavo di Europa League

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Marsiglia Athletic Bilbao, Europa League (Foto LaPresse)

Marsiglia Athletic Bilbao, che verrà diretta dal portoghese Jorge Sousa, va in scena alle ore 21:05 di giovedì 8 marzo: al Vélodrome grande partita per gli ottavi di andata di Europa League 2017-2018, un incrocio tra due squadre che negli ultimi anni e non solo hanno onorato gli impegni internazionali - figurano un titolo e qualche finale - e che in un modo o nell’altro si possono considerare società storiche del Vecchio Continente, anche se per svariati motivi in questo momento storico affrontano un periodo di “mediocrità”. Resta il fatto che quella che si dovesse qualificare per i quarti di finale di Europa League rappresenterebbe un’outsider non da poco, soprattutto perchè non è facile giocare in casa loro. Dunque ci aspettiamo una bella sfida, incerta fin da subito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Marsiglia Athletic Bilbao è una delle partite che saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è esclusivamente sulla televisione satellitare, al canale Sky Calcio 3 (codice d’acquisto 414066 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio). Sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone; ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette in tempo reale gli highlights e le reti da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

Rudi Garcia ci riprova: il suo impatto a Marsiglia non è stato esaltante, ma adesso l’ex allenatore della Roma ha dimostrato di saperci fare. In campionato lotta per il secondo posto; in Europa League non è sempre stato brillante ma ha raccolto ila qualificazione (alle spalle del Salisburgo) e ha poi eliminato lo Sporting Braga, pur perdendo in Portogallo. A tale proposito, ecco il dato che deve preoccupare: in quattro trasferte europee l’Olympique non ha mai vinto, raccogliendo un pareggio a fronte di tre sconfitte e segnando un solo gol, sul campo del Konyaspor. Su queste premesse, se al Vélodrome dovesse finire con un risultato in bilico l’Athletic Bilbao avrebbe largo vantaggio: i baschi stentano tantissimo in campionato (quattordicesimi) e hanno vinto una sola volta in due mesi, ma hanno trovato grande slancio europeo. Sono andati a dominare sul campo dello Spartak Mosca, al ritorno hanno rischiato clamorosamente di farsi riprendere fino ai supplementari ma si sono qualificati; negli occhi hanno ancora la finale giocata nel 2012 con Marcelo Bielsa in panchina, stavolta sarà più dura ma la dimensione internazionale della squadra (un paradosso, viste le politiche del club) sono sempre state onorate.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATHLETIC BILBAO

Rudi Garcia utilizza il 4-2-3-1 con Germain da prima punta e Payet alle sue spalle; spesso e volentieri Thauvin parte dalla panchina, lasciando invece campo a N’Jie e Ocampos (ex di Genoa e Milan) che agiscono sugli esterni offensivi. In mediana c’è la quantità e la sagacia tattica di Luiz Gustavo unita alla gioventù di Maxime Lopez, che ancora una volta potrebbe avere la meglio su Sanson e Anguissa (ma il ballottaggio è aperto); in difesa invece Rolando e Rami, due che in Italia abbiamo conosciuto, proteggono il portiere Pelé con Bouna Sarr e Amavi sulle corsie laterali. Nell’Athletic Bilbao un nome e un cognome: Aritd Aduriz, già 7 gol in questa edizione di Europa League. Anche Cuco Ziganda punta ovviamente sul veterano, con Inaki Williams e Susaeta ai suoi lati. Raul Garcia, altro giocatore di esperienza, fa il trequartista centrale e a proteggere questa linea ci sono solitamente Iturraspe e uno tra Mikel Rico e Benat Etxebarria, che gioca leggermente meno degli anni scorsi. Venduto Laporte, a comandare la difesa c’è ora Etxeita che gioca in coppia con Yeray Alvarez; De Marcos e Lekue sono i terzini, in porta Iago Herrerin è il favorito in Europa League (mentre in campionato gioca Keba Arrizabalaga). QUOTE E PRONOSTICO Chi parte favorito al Vélodrome? Secondo l’agenzia di scommesse Snai il fattore campo inciderà sulla partita di Europa League, ed ecco soprattutto perchè l’Olympique ha una quota di 1,90 sulla sua vittoria, per la quale ovviamente dovrete giocare il segno 1. Il successo esterno dell’Athletic Bilbao, identificato dal segno 2, vale invece 4,25 volte la posta; quota non eccessiva, ma la distanza tra le due squadre c’è. Vediamo anche l’ipotesi, per la quale dovrete chiaramente giocare il segno X: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,50 volte la cifra che punterete sulla sfida degli ottavi di andata.

