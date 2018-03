Milan Arsenal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Milan Arsenal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bella partita a San Siro, i rossoneri puntano la qualificazione in Europa League

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Milan Arsenal, Europa League (Foto LaPresse)

Milan Arsenal verrà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin: lo stadio Giuseppe Meazza ospita alle ore 19:00 di giovedì 8 marzo la partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Una grande sfida: rossoneri e Gunners sono certamente tra le grandi favorite per vincere il titolo. Così era a settembre, così è adesso; in mezzo però è passata tanta acqua, soprattutto dalle parti di Milanello dove la squadra è entrata in crisi e sembrava aver buttato via la stagione. Adesso invece si arriva a San Siro con un Milan che sta letteralmente volando, mentre l’Arsenal affonda: fino al mese scorso avremmo parlato di un pronostico incerto ma con gli inglesi comunque favoriti per passare il turno, oggi invece non possiamo non dire che il Milan potrebbe anche trovare meno difficoltà del previsto nel volare ai quarti di finale, anche se chiaramente resta una doppia sfida nella quale mettere il 100% di attenzione e concentrazione, e anche di più.

MILAN ARSENAL, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Arsenal verrà trasmessa in diretta tv sui canali del satellite: dovrete quindi avere un abbonamento per seguire questa partita su Sky Sport 1 o Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 411644), e ovviamente con la possibilità della diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Super Calcio andrà invece in onda il programma Diretta Gol Europa League, che trasmette in tempo reale gli highlights e i gol da tutti i campi sui quali si gioca in contemporanea in questa andata degli ottavi di finale.

IL CONTESTO

Ottavi di Europa League, corsa addirittura alla qualificazione in Champions League, finale di Coppa Italia: a gennaio niente di tutto questo sembrava possibile per il Milan, in crisi di identità e sempre sconfitto dalle big, con un allenatore esonerato e il tecnico della Primavera promosso di punto in bianco per salvare il salvabile. Eppure Gennaro Gattuso ha trasformato la squadra: che sia stato lui in primis o semplicemente il cambio in panchina abbia ispirato la reazione emotiva del gruppo, il Milan ha cambiato passo e pelle: vittorie in serie in campionato - tra cui quella sul campo della Roma - e appunto una finale di Coppa Italia da giocare contro la Juventus. Adesso in Europa League il gruppo ci crede; il non aver giocato il derby domenica sera potrebbe essere un aiuto dal punto di vista della freschezza fisica, come anche un’arma a doppio taglio (dipenderà sempre dalla mentalità con la quale si scenderà in campo). L’Arsenal affronta uno dei momenti più difficili degli ultimi anni: fuori dalla Fa Cup, sconfitto in finale di Coppa di Lega, reduce da tre sconfitte consecutive in Premier League (quattro nelle ultime cinque, cinque nelle ultime sette) che l’hanno fatto precipitare a -13 dal quarto posto e con il rischio di perdere anche l’attuale sesta posizione. Questo però potrebbe rendere i Gunners ancora più pericolosi, perchè adesso la qualificazione alla Champions League potrà passare solo e soltanto dalla vittoria dell’Europa League; di fatto Arsène Wenger e i suoi potrebbero ora puntare su tutto sulla competizione internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL

Gattuso dovrebbe confermare quello che ormai è a tutti gli effetti il Milan titolare, soprattutto per la pausa forzata di oltre una settimana: dunque ecco Bonucci e Alessio Romagnoli a proteggere Gigio Donnarumma, con Calabria e Ricardo Rodriguez che partono favoriti per agire sugli esterni. A centrocampo Lucas Biglia in vantaggio su Montolivo, le due mezzali ancora una volta dovrebbero essere Kessie e Bonaventura; davanti ci sarà ancora Cutrone che dopo i gol in coppa ha iniziato a segnare regolarmente anche in Serie A; ai suoi lati Suso e Calhanoglu. Un paio di modifiche potrebbe comunque esserci, ma tendenzialmente l’idea è quella di giocarsela al massimo delle possibilità perchè è a San Siro che il Milan dovrà fare risultato per indirizzare la qualificazione. Anche per l’Arsenal squadra molto vicina a quella titolare: alternanza in porta e dunque Ospina al posto di Petr Cech, poi Bellerin e Kolasinac sulle corsie (Nacho Monreal è out) con la coppia centrale che potrebbe essere formata da Mustafi e Chambers. In mediana potrebbe esserci Elneny, ma uno tra Ramsey e Granit Xhaka va per una maglia se non addirittura entrambi; Wilshere può avere spazio sulla trequarti insieme a Mesut Ozil e Mkhitaryan, davanti Aubameyang non può giocare in Europa League e Lacazette è ancora fuori, dunque ci sarà Welbeck.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per questa partita e, anche cavalcando l’ottimo momento rossonero, assegna al Milan il favore del pronostico, se non altro all’andata: il segno 1 che identifica la vittoria interna vale infatti 2,05 mentre siamo già a 3,65 volte la posta per il successo esterno dell’Arsenal, ovviamente identificato dal segno 2. Partita che comunque rimane incerta nel suo esito; vediamo allora che il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 3,45 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre se andiamo a guardare la quota NoGol la troviamo a 2,05: questa ipotesi ci dice che la Snai scommette su una gara nella quale entrambe le squadre saranno in grado di segnare almeno una rete (la quota Gol vale 1,67 volte la somma giocata).

