Pagelle/ Lazio Dinamo Kiev: i voti della partita (Europa League ottavi - primo tempo)

Pagelle Lazio Dinamo Kiev: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata allo stadio Olimpico, andata degli ottavi di finale di Europa League

08 marzo 2018 Fabio Belli

Pagelle Lazio Dinamo Kiev, Europa League (Foto LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Lazio-Dinamo Kiev: Strakosha (voto 6) non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti della Dinamo. Molto attento De Vrij (6.5) alla stregua del compagno di reparto, Radu (6.5), che dimostrano come la scelta di Simone Inzaghi di affidarsi ai titolari sia stata giusta. Convince anche Wallace (7) attento in difesa e soprattutto nelle proiezioni offensive, primo tempo di personalità del brasiliano. Dusan Basta (6.5) è uno dei più attivi a destra, nonostante qualche imprecisione Murgia (6) non manca di generosità e gioca molti palloni. E' sempre un baluardo della linea mediana Lucas Leiva (6.5), mentre a Milinkovic-Savic (6) manca il guizzo giusto in chiave offensiva, così come a un Felipe Anderson (6) comunque in partita e capace di offrire un buon contributo non solo a livello tecnico ma anche agonistico. Lukaku (6) sulla sinistra ci mette sempre il cuore ma non sempre la precisione, per Immobile (6) rimpianto per essere stato anticipato su un pallone che aspettava solo di essere spinto in rete. Nella Dinamo Kiev il portiere Boyko (6) non subisce tiri nello specchio pur soffrendo su un paio di situazioni. Kedziora (6.5) è molto attento sulla destra, mentre la coppia di difensori centrali composta da Burda (6) e Kadar (6) è blindatissima nonostante i tentativi di sfondamento di Milinkovic-Savic e Felipe Anderson. A sinistra Pivaric (5.5) si fa ammonire e soffre un po' l'esuberanza di Basta. Shaparenko (6) è attento come play di centrocampo, qualche errore di misura di troppo per Buyalskiy. In avanti i guizzi di Tsygankov (6.5) tengono viva la Dinamo in attacco, Garmash (6) ci mette spesso la gamba ma è un po' troppo irruento e impreciso, Morozyuk (6) ha i numeri per far bene ma viene seguito poco alla stregua dell'unica punta, Bedesin (6), che quando la Dinamo si distende prova comunque a lavorare bene da centro-boa.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 6 Attenta a non prendere un gol che potrebbe compromettere la partita di ritorno, la squadra di Inzaghi stavolta fa poco in avanti e colleziona il quinto tempo consecutivo senza segnare. Boyko è rimasto sostanzialmente inoperoso. MIGLIORE LAZIO WALLACE VOTO 7 Il brasiliano viene da un momento difficile ma sta crescendo. Oltre alla prestazione difensiva, stavolta piace la maniera con la quale palla al piede sale e cerca anche di inventare un grande assist per Milinkovic-Savic. PEGGIORE LAZIO MILINKOVIC-SAVIC VOTO 6 Vuoi o non vuoi il serbo è sempre nel cuore dell'azione, ma stavolta incide poco, la sua fisicità non fa breccia tra gli ucraini e spreca un paio di palloni non da lui, interessanti ma giocati in malo modo. VOTO DINAMO KIEV 6.5 La formazione ucraina per ora fa la partita che doveva fare, attenta e ordinata, capace di accorciare bene le distanze in difesa e a centrocampo e ogni tanto anche di ripartire efficacemente, pur puntando soprattutto al contenimento. MIGLIORE DINAMO KIEV KEDZIORA VOTO 6.5 Gioca un'ottima partita sul lato destro del campo, Lukaku non trova gli spazi per passare e spesso raddoppia su Milinkovic-Savic, creando al serbo non pochi grattacapi. PEGGIORE DINAMO KIEV PIVARIC VOTO 5.5 E' l'unico nel pacchetto difensivo degli ucraini che dimostra di soffrire un po', sicuramente non disdegna di andare per le spicce e per questo si fa anche ammonire. Basta si rivela per lui un brutto cliente.

