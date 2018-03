Pagelle/ Milan Arsenal: i voti della partita (Europa League ottavi - primo tempo)

Le pagelle di Milan Arsenal: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza, per l'andata degli ottavi di Europa League

08 marzo 2018 Federico Giuliani

Pagelle Milan Arsenal, Europa League (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Milan-Arsenal termina con il risultato di 2-0 in favore degli inglesi. Pronti, via. Il Milan parte subito a mille all'ora con Cutrone (6,5) scatenato in un pressing ossessivo contro ogni avversari gli capiti a tiro. Al 2' arriva la prima chance per il Diavolo: Suso (5,5) mette in mezzo un traversone deviato dallo stesso Cutrone, ma prolungato anche da un provvidenziale Xhaka (6,5), bravo a togliere il pallone dalle grinfie di Bonaventura. Il centrocampista del Milan era ben appostato all'altezza del secondo palo e pronto nella deviazione vincente. Al 7' l'Arsenal risponde con un tiro di Mkhitaryan (7) ben servito da Wilshere (6,5); il tentativo dell'armeno si spegne sul fondo di non molto. La difesa dei Gunners è tutto tranne che granitica. Lo dimostra Mustafi (5) quando al 10' sbaglia tutto permettendo a Calhanoglu (6) di servire in area Cutrone. L'attaccante rossonero prova il tiro di punta ma il pallone finisce fuori. Al 12' Ospina (6) è bravissimo a dar fastidio a Calhanoglu effettuando un'uscita complicata che poteva anche costare il calcio di rigore. Dopo un avvio difficile, l'Arsenal prende le misure agli avversari e passa in vantaggio al 14'. Biglia (5) perde palla in zona critica, quindi Ozil (6,5) è bravissimo a servire di prima intenzione Mkhitaryan. L'armeno entra in area dalla sinistra, evita secco Calabria (5) e carica una conclusione potente che si insacca alle spalle di Donnarumma (6), con una deviazione di Bonucci (6). Nel finale Arsenal ancora pericoloso con Chambers e Welbeck (6), in entrambi i casi fermati da un attento Donnarumma. Nel primo dei quattro minuti di recupero gli ospiti flirtano con il raddoppio: Welbeck riparte in contropiede e serve Mkhitaryan. L'armeno entra in area, si porta il pallone sul destro e colpisce una clamorosa traversa a Donnarumma battuto. Il Milan ormai è negli spogliatoi e l'Arsenal non fa sconti: Ozil (7) si inventa un filtrante pazzesco per Ramsey, che evita Donnarumma e deposita a porta sguarnita.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 7 - Gara frizzante e ricca di emozioni. Tante occasioni e mai un attimo di pausa, infortuni a parte. VOTO MILAN 5,5 - Buono l'approccio al match ma peccato per quell'errore di Biglia che ha dato il via all'azione del gol avversario. Pessimo il finale di tempo. MIGLIORE MILAN CUTRONE 6,5 - Il ragazzo è assatanato. Pressa tutti e corre per due. Non approfitta di un paio di palle gol invitanti. PEGGIORE MILAN BIGLIA 5 - Perde il pallone dal quale nasce il gol avversario. Altri errori importanti nel corso di un brutto primo tempo. VOTO ARSENAL 6,5 - Gara in crescendo. I Gunners collezionano un paio di nitide palle gol e meritano di andare a riposo in vantaggio. MIGLIORE ARSENAL MKHITARYAN 7 - Non soltanto per il gol. L'armeno è il più pericoloso dei suoi. Colpisce una traversa nel finale. PEGGIORE ARSENAL MUSTAFI 5 - Non riesce a contenere un attivissimo Cutrone. L'anello debole della difesa inglese. VOTO ARBITRO (Turpin) 6 - Lascia molto correre scontentando entrambe le squadre. Per lo meno utilizza lo stesso metro di giudizio per entrambe.

