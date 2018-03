Parigi Nizza 2018/ 5^ tappa streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (oggi 8 marzo)

Diretta Parigi Nizza 2018 5^ tappa streaming video e tv: percorso, orario delal frazione odierna con quattro Gpm ma non difficilissima (oggi 8 marzo).

08 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Parigi Nizza 2018 (LaPresse)

Oggi la Parigi Nizza 2018 di ciclismo vivrà la quinta tappa Salon de Provence-Sisteron di 165 km, una frazione che ci riserverà un profilo altimetrico decisamente interessante, anche se la salita più impegnativa arriverà quando non saremo nemmeno a metà del percorso. Vedremo dunque se qualcuno proverà ad osare per rimescolare le carte della classifica generale uscita dalla cronometro di ieri con Luis Leon Sanchez sempre leader o se ci sarà un andamento più tranquillo, che potrebbe anche portare ad un arrivo in volata, anche se magari non di tutto il gruppo compatto. Molto dipenderà naturalmente da come il gruppo interpreterà la corsa e se qualcuno oserà accendere la miccia da lontano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARIGI NIZZA 2018

L’appuntamento in diretta tv con la quinta tappa della Parigi Nizza 2018 sarà a partire dalle ore 16.00 su Eurosport, il canale tematico disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Da segnalare anche una sintesi in differita in chiaro, alle ore 19.00 su Rai Sport + HD.

IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

La Salon de Provence-Sisteron sarà certamente una tappa interessante, anche se con un finale non troppo difficile: qualcosa abbiamo già accennato, ma adesso entriamo nel dettaglio. La partenza avrà luogo da Salon de Provence alle ore 13.15 e il primo punto significativo sarà il Col du Pointu, Gpm di seconda categoria che sarà collocato al km 49, dopo un’ascesa al 5,1% di pendenza media che misurerà 4 km. Dopo la discesa, si tornerà presto a salire verso il Col de Lagarde d’Apt, l’ascesa più difficile di giornata con i suoi ben 11 km di ascesa caratterizzati da una pendenza media del 7%: una salita che di conseguenza si merita di essere un Gpm di prima categoria, il cui scollinamento sarà però al km 76,5, cioè quando ne mancheranno ancora circa 90 al traguardo di Sisteron. Al termine della discesa, si ricomincerà dolcemente a salire, prima verso lo sprint intermedio di Revest du Bion (km 94,5) e poi verso il Col du Negron, che comunque sarà un agevole Gpm di terza categoria (km 106). Da quel momento in poi le principali difficoltà saranno finite, ma nel circuito finale da affrontare dopo essere passati per una prima volta sotto lo striscione del traguardo ci sarà ancora la Cote de la Marquise, un Gpm di terza categoria (1,3 km di salita con pendenza media del 6,4%) che potrebbe essere trampolino di lancio per gli ultimi attacchi visto che sarà al km 152, poco più di 10 dall’arrivo di Sisteron. Da segnalare un altro piccolo strappato in concomitanza con il secondo sprint intermedio (km 156) e poi ci si potrà appunto buttare verso il traguardo.

