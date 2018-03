Probabili formazioni/ Lazio Dinamo Kiev: quote, le ultime novità live (Europa League, ottavi)

Probabili formazioni Lazio Dinamo Kiev: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Europa League, che si gioca per l'andata degli ottavi

08 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Dinamo Kiev (Foto LaPresse)

Lazio-Dinamo Kiev si giocherà questa sera allo stadio Olimpico alle ore 21.05. Le due formazioni scenderanno in campo per la partita d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League: per i biancocelesti di Simone Inzaghi fondamentale sarà quindi ottenere una vittoria convincente per fare già un importante passo avanti verso la qualificazione e non esporsi ad eccessivi pericoli nella sfida di ritorno, giovedì prossimo a Kiev. La Lazio è appena uscita dalla Coppa Italia e in campionato la battaglia per il quarto posto si annuncia durissima: l’Europa League sarà dunque un obiettivo di primissimo piano per i capitolini. Andiamo quindi a analizzare in maniera approfondita le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio-Dinamo Kiev.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio Dinamo Kiev vedrà nettamente favoriti i biancocelesti di Simone Inzaghi, anche in virtù del fattore campo in questa partita d’andata degli ottavi di Europa League. Dunque l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 indicante naturalmente una vittoria della Lazio a quota 1,40, mentre già per il segno X del pareggio si sale di parecchio, fino a quota 4,50. Infine, in caso di colpaccio della Dinamo Kiev, il segno 2 pagherebbe ben 8,25 volte la posta in palio a chi avrà scommesso sugli ucraini.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO DINAMO KIEV

LE MOSSE DI INZAGHI

Simone Inzaghi dovrebbe in linea di massima puntare sui titolari, limitando al minimo il turnover: la vittoria servirebbe sia per facilitare la qualificazione ai quarti sia per rinvigorire il morale della squadra, reduce dalle due beffe contro Milan e Juventus. Ecco quindi che nel 3-5-2 della Lazio il tecnico biancoceleste metterà tra i pali il solito Strakosha, con la retroguardia a tre che dovrebbe essere formata da Bastos, De Vrij e Radu. Titolari attesi anche nell’ampio centrocampo a cinque: ci attendiamo di conseguenza Lucas Leiva in cabina di regia, con Parolo e Milikovic Savic al suo fianco come mezzali; dovrebbe invece toccare a Marusic (che è squalificato in campionato) e a Lukaku presiedere le corsie più esterne. In attacco è da segnalare che dovrebbe essere Felipe Anderson ad accompagnare l’intoccabile Ciro Immobile dal primo minuto, dando dunque riposo a Luis Alberto.

LE SCELTE DI KHATSKEVIC

Non ci saranno particolare sorprese anche nella probabile formazione studiata da Aleksandr Khatskevich per la sfida all’Olimpico: è infatti assai probabile che il tecnico della Dinamo Kiev opterà per gli stessi titolari in azione contro l’Aek Atene nello scorso turno. Seguendo quindi il 4-3-3 ritroveremo tra i pali Boyko, protetto dalla coppia centrale con Khacheridi e Kadar, mentre saranno Moroziuk e Kedzora a ricoprire il ruolo di terzini. Shepelev dovrebbe agire in cabina di regia, anche se resta in piedi un ballottaggio con Shaparenko: completeranno poi il reparto nevralgico degli ucraini Garmash e Buyalsky. Per l’attacco invece non potrà mancare il vice capitano Moraes come punta centrale, affiancato dalle due ali Gonzalez e Tzygankov.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO DINAMO KIEV: IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 de Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 5 Lukaku; 10 Felipe Anderson; 17 Immobile. All. Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-3-3): 71 Boyko; 9 Moroziuk, 34 Khacheridi, 44 Kadar, 94 Kedziora; 19 Garmash, 8 Shepelev, 29 Buyalsky; 25 Gonzalez, 11 Moraes, 15 Tzygankov. All. Khatskevic.

© Riproduzione Riservata.