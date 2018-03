Probabili formazioni/ Milan Arsenal: quote, le ultime novità live (Europa League ottavi)

Probabili formazioni Milan Arsenal: le quote e le ultime novità live sugli scerhiamenti delle due squadre. Nessun cambio nell'undici di Gattuso, qualche problema di troppo per Wenger

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Arsenal, Europa League (Foto LaPresse)

Milan Arsenal, alle ore 19:00 di giovedì 8 marzo, è valida per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Che i rossoneri non abbiano pescato bene dal sorteggio è evidente; tuttavia per quello che è l’attuale momento dei rossoneri la possibilità di superare il turno e volare ai quarti è concreta, perchè Gennaro Gattuso ha saputo trasformare questa squadra trovando finalmente la giusta formula con undici giocatori che hanno creato, finalmente, un gruppo che gioca insieme e non più tante individualità separate. L’Arsenal per contro è in crisi: ha perso le ultime tre partite di campionato e si è ormai allontanato in maniera definitiva dal quarto posto, inoltre ha perso subito in FA Cup ed è stato nettamente sconfitto nella finale di Coppa di Lega. Insomma: l’Europa League rimane l’unico orizzonte possibile per i Gunners. Vediamo ora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro formazioni sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ il Milan a partire favorito a San Siro, almeno secondo le varie agenzie di scommesse che hanno emesso le quote per questa partita: il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri vale infatti 2,05 volte la giocata, mentre siamo già a 3,60 per il successo esterno dell’Arsenal (segno 2). Vediamo comunque una situazione incerta ed equilibrata, non certo un vantaggio netto da parte dei rossoneri; ad ogni modo esiste anche la possibilità del pareggio, per la quale dovrete giocare il segno X: se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,45 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL

LE SCELTE DI GATTUSO

Lo abbiamo già detto ieri: il Milan non cambia, nè c’è motivo per farlo. Non avendo giocato il derby, Gattuso ha di fatto avuto il riposo che cercava e per il momento non pensa alla trasferta contro il Genoa. Per l’ottavo di Europa League gioca la formazione migliore, perchè i rossoneri provano a raggiungere gli obiettivi su ogni fronte: l’unico dubbio legittimo potrebbe riguardare il ruolo di prima punta, dove in ogni caso Cutrone è nettamente favorito su André Silva e Kalinic. Per il resto, dentro i soliti noti: Calabria a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra, una linea di difesa completata da capitan Bonucci che gioca al fianco di Alessio Romagnoli mentre a centrocampo il playmaker e creatore della manovra sarà come sempre Lucas Biglia, con Kessie che agirà in qualità di mezzala sul centrodestra e Bonaventura che sarà l’interno dall’altra parte del campo. Sugli esterni, spesso in Europa League abbiamo visto Borini; l’ex della Roma però dovrà lasciare il campo ad un Calhanoglu il cui rendimento si è impennato da quando Gattuso lo ha schierato nel tridente offensivo (che pure non è ancora il suo ruolo naturale). A destra chiaramente partirà Suso, forse l’unico giocatore della rosa a non avere un sostituto naturale e dunque quasi costretto a giocare sempre.

I DUBBI DI WENGER

Più problematiche le scelte per Arsène Wenger: da una parte ha forse una rosa più ampia a disposizione, dall’altra però si presenta a San Siro senza i due attaccanti di riferimento, ovvero Lacazette (infortunato) e Aubameyang (non utilizzabile in Europa League). Sarà dunque Welbeck a giocare nel ruolo di prima punta, con Wilshere (o Ramsey, ma i due possono scambiarsi la posizione a partita in corso) a supporto in posizione centrale sulla linea dei trequartisti, che dovrebbe essere completata da Mkhitaryan e Mesut Ozil. Ad ogni modo anche l’allenatore dell’Arsenal dovrebbe dare spazio ai suoi titolari, proprio perchè questa competizione è rimasto l’unico obiettivo possibile: ecco allora che Granit Xhaka farà coppia con Ramsey (o Wilshere, secondo quanto detto prima) in mezzo al campo per proteggere la linea difensiva, ma soprattutto per creare gioco e provare ad alzare il baricentro di una squadra che sa giocare eccome con la palla a terra e in velocità. Mustafi e Koscielny sono favoriti come centrali difensivi davanti al portiere colombiano Ospina, che è il titolare di coppa (delle coppe, meglio dire); Bellerin dovrebbe partire sulla corsia destra, dall’altra parte del campo invece giocherà Kolasinac viste le condizioni fisiche di Nacho Monreal.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 17 C. Zapata, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 11 Borini, 9 André Silva, 7 Kalinic

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

ARSENAL (4-2-3-1): 13 Ospina; 24 Bellerin, 20 Mustafi, 6 Koscielny, 31 Kolasinac; 29 G. Xhaka, 8 Ramsey; 7 Mkihtaryan, 10 Wilshere, 11 Ozil; 23 Welbeck

A disposizione: 33 P. Cech, 21 Chambers, 16 Holding, 35 Elneny, 17 Iwobi, 30 Maitland-Niles, 62 Nketiah

Allenatore: Arsène Wenger

Squalificati: -

Indisponibili: Monreal, Cazorla, Lacazette

