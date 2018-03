Probabili formazioni/ Roma Torino: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Roma Torino: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le scelte di Di Francesco e Mazzarri

08 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma Torino (Foto LaPresse)

Roma-Torino si giocherà già domani sera allo stadio Olimpico, alle ore 20.45. Le due formazioni scenderanno in campo già di venerdì sera per il primo anticipo di Serie A a causa del successivo impegno della Roma in Champions League, ma i giallorossi certamente non dovranno pensare troppo alla Coppa perché anche blindare una posizione fra le prime quattro sarà fondamentale in vista della prossima stagione. Attenzione a un Torino che in stagione ha già espugnato l’Olimpico (in Coppa Italia) e proverà a concedere il bis. Andiamo quindi ad analizzare in maniera approfondita le scelte dei due allenatori, le notizie alla vigilia per le probabili formazioni di Roma-Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire Roma Torino in diretta tv l’appuntamento è sia sulla televisione satellitare sia sul digitale terrestre: nel primo caso dovrete sintonizzarvi sui canali Sky Supercalcio oppure Sky Calcio 1, nel secondo potrete invece affidarvi a Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD. Quanto alla diretta streaming video, ci saranno naturalmente le due possibilità garantite ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

In primo piano per quanto riguarda la Roma ci sono le squalifiche di Fazio e Dzeko, che costringeranno Eusebio Di Francesco a proporrà qualche novità, una sorta di turnover obbligato pensando anche alla Champions League. In attacco ci sarà un’occasione importante per Schick come prima punta, mentre la coppia difensiva centrale davanti ad Alisson sarà composta da Manolas e Juan Jesus, in una retroguardia per il resto completata dai terzini Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. A centrocampo tengono banco i problemi fisici di De Rossi, di conseguenza il capitano è in ballottaggio con Pellegrini per affiancare Strootman in mediana nel 4-2-3-1 giallorosso. In attacco, alle spalle del ceco (difficile che il titolare possa essere Defrel) ci saranno senza dubbio Under e Nainggolan, con Perotti che appare favorito su El Shaarawy per l’ultima maglia a disposizione.

LE SCELTE DI MAZZARRI

I problemi d’altronde non mancano pure in casa Torino: Walter Mazzarri infatti deve fare i conti con la squalifica dell’ex Burdisso e gli infortuni di Lyanco, Molinaro e Bonifazi, senza dimenticare che pure Niang e Rincon sono acciaccati e di conseguenza le loro condizioni fisiche andranno monitorate ancora nelle prossime ore. Per il momento comunque li ipotizziamo titolari, l’ex Milan nel tridente d’attacco che vedrà protagonisti anche Belotti come punta centrale e Iago Falque, ex di turno all’Olimpico, mentre Rincon come perno centrale di un centrocampo che dovrebbe vedere titolari anche Obi e Baselli, anche se sono in corsa pure Acquah e Valdifiori, quest’ultimo proprio per sostituire Rincon se il venezuelano non ce la facesse. Comunque è la difesa il reparto con più problemi, di conseguenza non sembrano esserci dubbi su De Silvestri, N’Koulou, Moretti e Ansaldi titolari davanti all’estremo difensore Sirigu.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO: IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Schick. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Silva, Bruno Peres, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Defrel, El Shaarawy.

Squalificati: Fazio, Dzeko.

Indisponibili: Karsdorp.

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Moretti, Ansaldi; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Niang. All. Mazzarri.

A disposizione: Milinkovic Savic, Ichazo, Barreca, Valdifiori, Acquah, Berenguer, Ljajic, Edera.

Squalificati: Burdisso.

Indisponibili: Lyanco, Molinaro, Bonifazi.

