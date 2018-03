Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite di andata (ottavi, 8 marzo)

Pronostici Europa League: quote e scommesse per le sfide di andata degli ottavi di finale. Occhi puntati sulle big italiane, ovvero Lazio e Milan, oggi padrone di casa.

08 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Europa League (LaPresse)

Si giocano oggi giovedì 8 marzo le partite di andata degli ottavi di finale dell’Europa League: è quindi giunto il momento di vedere che cosa ci possono dire i pronostici fissati alla vigilia alla nostra redazione. Prima però occorre fare il punto sul calendario: quali sono le partite in programma questa sera?. Saranno infatti ben 4 gli incontri il cui fischio d’inizio è atteso per le ore 19.00 e quindi Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca, Cska Mosca-Lione, Borussia Dortmund-Salisburgo e Milan-Arsenal. Altrettanti poi saranno i match che invece si accenderanno alle ore 21.05 ovvero Lazio-Dinamo Kiev, Marsiglia-Athletic Bilbao, Rb Lipsia-Zenit San Pietroburgo e Sporting-Plzen. Diamo quindi ora uno sguardo più da vicino a quote, scommesse e pronostici per questi match degli ottavi di Europa League.

PRONOSTICO ATLETICO MADRID LOKOMTIV MOSCA

Benchè la compagine russa possa diventare un vero osso duro per i Colchoneros, in ogni caso la squadra spagnola rimane la favorita al Wanda questa sera. Segnaliamo però che nello storico l’ultimo precedente (ottobre 2017) tra i due club si chiuse con un entusiasmante pareggio per 3-3.

PRONOSTICO CSKA MOSCA LIONE

A Mosca i francesi potrebbero soffrire non poco: l’Olympique non è certo la favorita d’obbligo in casa del Cska anche perchè la squadra transalpina scenderà in campo a ranghi ridottissimi e con nomi di peso costretti alla panchina perchè infortunati.

PRONOSTICO BORUSSIA DORTMUND SALISBURGO

Pronostico già scritto almeno sulla carta: favoriti pure dal fattore campo, i tedeschi non dovrebbero aver problemi a superare gli austriaci, che pure hanno dato del filo da torcere in questa competizione. La presenza di nomi pesanti con i colori gialloneri poi rassicura ulteriormente i tifosi.

PRONOSTICO MILAN ARSENAL

Sfida aperta a San Siro, anche se va notato che i rossoneri di Gattuso registrano uno stato di froma decisamente migliore nel confronto. Difficile la posizione di Wenger quindi, privo inoltre di bomber di peso in formazione: il Diavolo riuscirà nell’impresa?

PRONOSTICO LAZIO DINAMO KIEV

Contro la formazione russa la squadra di Inzaghi potrebbe soffrire ma non dovrebbe farsi mancare la vittoria. Per i biancocelesti poi un successo oggi poi varrebbe moltissimo specie se ricordiamo gli ultimi risultati negativi rimediati nelle competizioni nazionali pur avendo messo in campo prestazioni di gran peso.

PRONOSTICO MARSIGLIA ATHLETIC BILBAO.

Difficile consegnare qui la palma di favorito: i die club infatti approcciano a questa sfida avendo alle spalle assenze importanti e soprattuto non pochi risultati negativi rimediati nelle scorse settimane. Favoriti dal fattore campo i francesi, che però in anni recenti non hanno mai battuto gli spagnoli nello scontro diretto.

PRONOSTICO LIPSIA ZENIT SAN PIETROBURGO

Lo Zenit si approccia alla sfida in terra tedesca da favorita: certo il fattore campo non aiuta ma nel confronto va detto che i russi appaiono più in forma rispetto ai padroni di casa. Il successo ottenuto dal Lipsia contro il Napoli ai sedicesimi però preoccupa la formazione di Mancini.

PRONOSTICO SPORTING PLZEN

Il fattore campo vede senza dubbio favoriti i lusitani ma considerati alcuni numeri come ad esempio lo stato di forma, vediamo bene che la sfida di Europa League si annuncia ben equilibrata. Entrambe le squadre poi arrivano da dei sedicesimi di finale abbastanza accessibili: sarà quindi sfida aperta a Lisbona.

© Riproduzione Riservata.