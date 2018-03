Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (andata ottavi)

Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite che giovedì 8 marzo si giocano per l'andata degli ottavi di finale. Milan e Lazio affrontano i loro impegni in casa

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Europa League, andata ottavi (Foto LaPresse)

E’ tempo di Europa League 2017-2018, è tempo delle partite degli ottavi di finale: per il momento non conosce troppe pause il calendario di questo torneo, e dopo aver assistito alle gare del turno precedente e al sorteggio, siamo ora a un’altra doppia sfida ad eliminazione diretta. In campo anche due italiane, come sempre si gioca giovedì (8 marzo in questo caso) e avremo la divisione nei due orari: alle ore 19:00 spazio a Milan-Arsenal, Atletico Madrid-Salisburgo, Borussia Dortmund-Salisburgo e Cska Mosca-Lione; alle ore 21:05 si giocheranno invece Lazio-Dinamo Kiev, Lipsia-Zenit, Marsiglia-Athletic Bilbao e Sporting Lisbona-Viktoria Plzen. Sfide molto interessanti, almeno sulla carta anche piuttosto equilibrate: come sempre, quando si inizia a vedere lo striscione del traguardo l’Europa League diventa entusiasmante e un obiettivo che tutte le squadre vogliono provare a prendere.

LE DUE ITALIANE

Le italiane in Europa League erano partite in tre; hanno tutte superato il girone e si sono dunque ritrovate con una rappresentante in più, il Napoli retrocesso dalla Champions. Adesso però restano in due: i partenopei hanno conosciuto l’eliminazione immediata e lo stesso è toccato all’Atalanta. Si è trattato di doppie sfide diverse: il Napoli all’andata ha pensato forse troppo al campionato e si è fatto sorprendere dal Lipsia al San Paolo, il gol subito in pieno recupero si è poi rivelato decisivo in un ritorno nel quale Maurizio Sarri ha deciso di tirare fuori l’orgoglio ma lo ha fatto troppo tardi. La Dea si è arresa al Borussia Dortmund per un dettaglio, un gol figlio di un errore individuale - più sfortuna che altro, se vogliamo - in una partita non dominata ma controllata, nella quale ha avuto più occasioni lei di archiviare la pratica che il Borussia Dortmund di firmare il pareggio - poi arrivato. Milan e Lazio invece proseguono la corsa: per i rossoneri l’affascinante sfida all’Arsenal che è una delle grandi favorite per il titolo ma deve superare un momento difficile, per i biancocelesti la pratica Dinamo Kiev è decisamente più agevole ma non andrà comunque sottovalutata perchè, soprattutto ricordando la partita di Bucarest nei sedicesimi, andare in Ucraina con un risultato ancora in bilico potrebbe essere deleterio.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA OTTAVI

ore 19:00 Atletico Madrid-Salisburgo

ore 19:00 Borussia Dortmund-Salisburgo

ore 19:00 Cska Mosca-Lione

ore 19:00 Milan-Arsenal

ore 21:05 Lazio-Dinamo Kiev

ore 21:05 Lipsia-Zenit

ore 21:05 Marsiglia-Athletic Bilbao

ore 21:05 Sporting Lisbona-Viktoria Plzen

