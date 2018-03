Roma, Di Francesco/ "La forza della Juventus deve ispirare il calcio italiano. Domani Schick titolare!"

Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso invita il calcio italiano a prendere spunto da una Juventus ieri sera protagonista di una vera e propria impresa a Wembley in Champions League.

Eusebio Di Francesco è sicuramente molto carico per la sfida Roma-Torino che si gioca domani. C'è voglia di trovare continuità e di ottenere un risultato importante. Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara da disputare allo Stadio Olimpico contro i granata. Sulla formazione il tecnico spiega: "Patrik Schick sarà titolare. Gregoire Defrel ha dei problemi e non lo convocherò, spero possa essere in campo per lo Shakhtar Donetsk". Parlando di Daniele De Rossi si riapre il discorso della tragedia di Davide Astori: "Daniele era molto giù, perché era legato a Davide. Dal punto di vista fisico però è a posto e dovrebbe giocare dall'inizio. Non sto pensando alla Champions League, ve lo assicuro". Ora è il momento di scendere in campo per cercare di arrivare a un risultato molto importante, con la qualificazione alla prossima Champions League che diventa in questo momento determinante.

"JUVENTUS DA ESEMPIO"

L'impresa della Juventus a Wembley non può non scuotere il calcio italiano che deve prendere esempio dalla mentalità della squadra di Massimiliano Allegri. Nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Torino ha parlato il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco. Questi ha sottolineato: "Pensiamo a domani, sento troppo parlare della gara contro lo Shakhtar Donetsk. La Juventus ha una mentalità importante, sono duri a morire. Spero che questa sia trasmessa a questa gara con la cattiveria giusta". Un match contro un Torino che ha fatto un grande passo in avanti con il cambio della guida tecnica: "Non tanto dal punto di vista del gioco, ma il 4-3-3 di Mazzarri è più attento in difesa. Prima erano più aggressivi, ma ora più equilibrati. Walter Mazzarri è un amico, sono cresciuto con lui ma per ora non ho grandi ricordi delle sfide". Ora c'è da capire chi scenderà in campo in una sfida che i giallorossi devono vincere dopo la splendida gara di una settimana fa contro il Napoli.

