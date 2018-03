Sporting Lisbona Plzen/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sporting Lisbona Viktoria Plzen: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Alvalade si gioca per l'andata degli ottavi di Europa League

08 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sporting Lisbona Viktoria Plzen, Europa League (Foto LaPresse)

Sporting Lisbona Viktoria Plzen, che sarà diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, è una delle sfide in programma alle ore 21:05 di giovedì 8 marzo, per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Una sfida che possiamo definire tra outsider: nessuna delle due ha troppe possibilità di arrivare in fondo - almeno viste le potenziali avversarie - ma si tratta di squadre che in epoca recente hanno fatto bene in Europa, tanto che lo Sporting ha anche giocato una semifinale di questo torneo mente il Viktoria Plzen, che abbiamo visto anche al piano superiore della Champions League, ha qualche risultato di prestigio contro le big (e un anno aveva eliminato il Napoli). Vedremo quello che succederà: sicuramente quella delle due che passerà il turno sarebbe poi un sorteggio favorevole per le squadre che puntano al titolo, ma come detto abbiamo imparato ad aspettarci qualunque cosa da questa Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sporting Lisbona Viktoria Plzen non è una delle partite che la televisione satellitare, che ha l’esclusiva sull’Europa League, trasmetterà in diretta tv; non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma per avere una visione completa dei gol e delle fasi salienti di tutte le gare che si giocano a partire dalle ore 21:05 gli abbonati al satellite potranno rivolgersi a Diretta Gol Europa League, il programma che su Sky Super Calcio prevede collegamenti con tutti i campi in tempo reale.

IL CONTESTO

Quasi persa la possibilità di lottare per il titolo nazionale, lo Sporting Lisbona vuole fare strada: arriva dalla Champions League e lo ricordiamo, perchè era nel girone con la Juventus e in entrambe le partite ha dato ampio filo da torcere ai bianconeri. Jorge Jesus è uno degli allenatori più preparati a livello tattico, ha fatto due finali europee con il Benfica e sappiamo bene come sia in grado di imbrigliare avversari tecnicamente superiori impedendo loro di esprimere il loro gioco; tuttavia nelle otto partite giocate in campo internazionale - in questa stagione - ha sempre subito gol per un totale di 13 reti al passivo, quattro delle quali contro un Astana che, nei sedicesimi di Europa League, era stato archiviato all’andata ma è comunque riuscito a segnare tre volte all’Alvalade, rendendo meno scontata la qualificazione bianconverde. Il Viktoria Plzen non è sicuramente nelle sue migliori versioni: anche nel girone eliminatorio ha dovuto faticare - chiudendo comunque con quattro vittorie consecutive - e le sconfitte di Bucarest e Lugano sono state senza appelli. Il sedicesimo contro il Partizan Belgrado è stato superato tutto sommato bene (2-0 interno), ma anche i cechi hanno qualche problema difensivo visto che hanno subito 9 gol (per tre volte però hanno mantenuto inviolata la loro porta). In campionato stanno dominando: hanno 9 punti di vantaggio sullo Slavia Praga.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA VIKTORIA PLZEN

Solitamente Jorge Jesus gioca con il 4-4-2: davanti a Rui Patricio, titolare della nazionale portoghese, agiscono André Pinto e Coates (ma c’è anche Mathieu, potenzialmente titolare) con Piccini e Fabio Coentrao che sono invece i terzini. A centrocampo un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Bruno Fernandes, è di fatto il regista della squadra con William Carvalho al suo fianco, sulle corsie agiscono Gelson Martis e Marcos Acuna con Seydou Doumbia e Bryan Ruiz davanti. Schema classico, ma lo Sporting sa muoversi lungo il campo andando anche a disegnare un 4-2-3-1 all’occorrenza. Quello che è il modulo base di Pavel Vrba: il suo Viktoria Plzen ha il dubbio portiere (Hruska sembra aver soppiantato Kozacik), Reznik e Limbersky sulle due corsie con capitan Hubnik e Hejda che agiscno come centrali. In mezzo al campo una cerniera molto fisica con Horava a guidare la manovra e Hrosovsky che invece gioca come centrocampista di interdizione; ballottaggi doppi per gli esterni - Kopic-Petrzela a destra, Martin Zeman-Kovarik a sinistra - la prima punta dovrebbe essere ancora Krmencik.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha fornito le quote per questa partita, a essere favorito è lo Sporting Lisbona e nemmeno di poco: la quota posta sul segno 1, che identifica la vittoria dei portoghesi, vale infatti 1,40 mentre siamo già a 8,75 per il segno 2, che dovrete giocare per il successo esterno del Viktoria Plzen. Il segno X è quello invece che andrà scelto qualora si pensi che la sfida di Europa League terminerà con un pareggio: se all’Alvalade le cose dovessero realmente andare in questo modo, la vincita sarebbe di 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.