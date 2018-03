Tirreno Adriatico 2018/ 2^ tappa streaming video e diretta tv: orario, percorso, vincitore Camaiore Follonica

Diretta Tirreno Adriatico 2018 2^ tappa streaming video e tv: orario e percorso della Camaiore Follonica di 172 km, frazione adatta ai velocisti (oggi)

08 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Tirreno Adriatico 2018: oggi attesa una volata (LaPresse)

La Tirreno Adriatico 2018 ci propone oggi la sua seconda tappa Camaiore-Follonica di 172 km. La prima frazione in linea della Corsa dei Due Mari, dopo la cronosquadre di ieri, si svolgerà per intero in Toscana toccando le province di Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto: la partenza avrà luogo da Camaiore alle ore 12.15, mentre l’arrivo è previsto a Follonica fra le ore 16.00 e le 16.30. Sarà quasi certamente un’occasione da non fallire per i tanti velocisti di spicco presenti a questa Tirreno Adriatico, su tutti Fernando Gaviria, Marcel Kittel, Caleb Ewan e Michael Matthews, anche se Mark Cavendish purtroppo ieri è caduto: il percorso infatti sarà quasi completamente pianeggiante e gli sprinter non vorranno lasciarsi sfuggire l’occasione di cogliere una vittoria di prestigio, anche in avvicinamento alla Milano-Sanremo di sabato prossimo, obiettivo naturalmente fondamentale per i velocisti nella prima parte della stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2018

L’appuntamento in diretta tv con la seconda tappa della Tirreno Adriatico 2018 sarà a partire dalle ore 13.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e poi dalle ore 15.15 in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. Per gli abbonati però è da segnalare anche la diretta tv a partire dalle ore 13.30 su Eurosport 2 e di conseguenza lo streaming garantito da Eurosport Player e pure da Sky Go e Premium Play, essendo i canali di Eurosport visibili su entrambe le piattaforme.

CAMAIORE FOLLONICA: 2^ TAPPA TIRRENO ADRIATICO 2018

Come abbiamo già accennato, il percorso della Camaiore Follonica sarà quasi completamente pianeggiante, dunque nella località d’arrivo è prevedibile un arrivo con volata di gruppo a ranghi compatti. Osservando l’altimetria, si può osservare che l’unica difficoltà arriverà subito dopo la partenza da Camaiore, quando la strada comincerà immediatamente a salire per raggiungere dopo 4,6 km il Gran Premio della Montagna di Montemagno. Sarà un modo per accendere subito la battaglia, visto che questo sarà l’unico Gpm della giornata e di conseguenza chi passerà per primo a Montemagno vestirà la maglia di migliore scalatore al termine della tappa. Breve falsopiano fino a pittore, poi discesa verso Massarosa: saranno passati appena 12 km, ne mancheranno dunque 160 all’arrivo di Follonica e di fatto le difficoltà altimetriche saranno già finite. Ci resta da segnalare il rifornimento che sarà collocato ai km 80-83, i due traguardi volanti che la corsa invece affronterà a Donoratico (km 112,3) e poi in occasione del primo passaggio da Follonica (km 147) ed infine il circuito finale di 8,3 km, che sarà da ripetere per tre volte. Strade completamente pianeggianti, il punto più delicato sarà probabilmente una rotonda, da affrontare comunque quando al traguardo mancheranno ancora 3 km.

