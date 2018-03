Aosta, amputazione mano e piedi per Zanda/ L'ironman sardo operato per ore

Aosta, amputazione mano e piedi per Zanda: l'ironman sardo operato per ore. La compagna Giovanna Caria svela alcuni particolari, l'atleta avrà a disposizione arti bionici.

09 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Aosta, amputazione mano e piedi per Zanda - La Presse

A parlare dell'amputazione di mano destra e piedi di Roberto Zanda è la sua compagna Giovanni Caria che ha specificato come l'intervento sarà difficile e lungo. Questa ha definito anche come l'uomo sia molto tranquillo e pronto ad affrontare questa delicata operazione. L'Officina Ortopedica Maria Adelaide ha aperto la possibilità di collaborare per fornire supporto a questo splendido atleta. Sicuramente sarà interessante andare ad applicare i-Limb la mano bionica più all'avanguardia di sempre e in grado di superare ogni prototipo mai inventato in questo momento. Al momento però l'obiettivo primario è quello di andare ad amputare i due piedi e la mano destra senza ulteriori problemi anche perché l'intervento, come già sottolineato, sarà molto complesso. Una volta superato questo scoglio si arriverà quindi al lavoro sugli arti bionici che potrebbe permettere a Roberto Zanda di tornare a svolgere una vita normale.

COSA È SUCCESSO ALLA YUKON ARCTIC ULTRA?

Roberto Zanda ha sessanta anni, sardo d'origine è un uomo forte e di grandissimo carattere. Noto anche come Massiccione è un ultramaratoneta che è scivolato in un brutto episodio durante la Yukon Arctic Ultra. Da due settimane l'uomo infatti è ricoverato ad Aosta all'ospedale Parini visto che ha subito il congelamento degli arti. Mentre partecipava alla maratona estrema si è perso in un bosco. Al confine dell'Alaska senza viveri e telefono ha vagato per circa diciassette ore in posti dove la temperatura arrivava anche sotto i cinquanta gradi centigradi. Ha pagato anche e soprattutto il non avere in quel momento guanti e scarponi che hanno portato al progressivo congelamento. Le terapie tentate sono andate anche bene, ma non hanno sventato l'amputazione resa necessaria dopo questo brutto incidente. Ora per Roberto Zanda è giunto il momento di confrontarsi con un'altra realtà, voltando pagina definitivamente dopo questo brutto incidente. Rimane l'ostacolo dell'operazione che l'uomo ha già dimostrato di affrontare con grande serenità e maturità.

© Riproduzione Riservata.