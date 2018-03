Astori, ultimo saluto al capitano/ “Fiorentino per sempre”. Le toccanti parole del cardinale Betori

Astori, ultimo saluto al capitano: “Fiorentino per sempre”. Le parole del cardinale Betori. Si sono celebrati ieri i funerali del capitano della Fiorentina, nella basilica Santa Croce

Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso domenica - LaPresse

L’ultimo saluto a Davide Astori è avvenuto nella giornata di ieri. Nella basilica di Santa Croce in Firenze si è celebrato il funerale del capitano della Fiorentina. La piazza dinanzi alla chiesa era gremita da circa 15mila persone, la maggior parte, sostenitori della Viola. Moltissimi i cori e le manifestazioni d’affetto, dai semplici gesti (come ad esempio il toccare il carro funebre quando passava), agli striscioni, all’inno ripetuto più volte “Un capitano, c’è solo un capitano”. Oltre alle persone comuni, vi erano i massimi esponenti del mondo dello sport italiano, a cominciare dal presidente del Coni, Malagò, dal sub-commissario della Lega Serie A, Costacurta, passando da Matteo Renzi, uno dei primi ad esprimersi su Twitter in merito alla scomparsa del difensore 31enne, arrivando fino alle delegazioni di Inter, Juventus e di moltissime altre società calcistiche.

“FIORENTINO DA SEMPRE E PER SEMPRE”

A celebrare la messa, il cardinale Giuseppe Betori, che ha assistito il cappellano del club e della Nazionale, don Massimiliano Gabbricci. Il porporato ha dedicato delle parole molto toccanti al povero calciatore: «Siamo qui a pregare per Davide – l'apertura della messa - in questa basilica che l'Italia ha voluto fosse il sacrario degli uomini più illustri che l'hanno onorata, e che custodisce le virtù più alte del nostro popolo. Queste virtù noi riconosciamo in Davide - ha aggiunto - e per questo lo salutiamo in questo luogo». Il cardinale lo ha quindi definito «Fiorentino da sempre e per sempre», una frase che molti hanno ripetuto in questi giorni terribili, proprio a sottolineare l’attaccamento di Astori per la maglia del club gigliato, e nel contempo, il grandissimo apprezzamento dei tifosi della Viola nei confronti del loro capitano, entrato nei cuori della gente fin da subito. Oggi il corpo di Davide verrà tumulato nella sua San Pellegrino, l’ultimo atto di questa immane tragedia.

