Buffon, addio a Juventus e Nazionale? Il portiere avrebbe deciso di smettere a giugno. L’estremo difensore bianconero vicino all’addio al calcio giocato dopo questa stagione

Gigi Buffon, portiere Juventus - LaPresse

I prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi di Gigi Buffon come portiere. L’estremo difensore della Juventus e della nazionale italiana, avrebbe infatti deciso di appendere i guantoni al chiodo al termine della stagione in corso. A sganciare la bomba è stato il Corriere della Sera, fonte decisamente autorevole, che racconta appunto di come il capitano bianconero sia ormai deciso a ritirarsi dalle scene. La decisione sarebbe stata già presa di comune accordo con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e al termine del campionato dirà di conseguenza addio. Probabilmente a Buffon non è piaciuta la rivolta sul web avvenuta a seguito della decisione del commissario tecnico della nazionale italiana, ad interim, Gigi Di Biagio, di convocarlo per le prossime amichevoli contro Inghilterra e Argentina. Come ha sempre spiegato, il 40enne giocatore non vuole essere di peso.

SOLO LA CHAMPIONS…

Tra l’altro, sempre in base a quanto sottolineato dal Corriere, sembra che Buffon non abbia gradito le dichiarazioni dello stesso Di Biagio: «Buffon non deve finire con la Svezia. È una questione di storia personale, di prestigio, di ciò che Gigi ha dato al calcio». Gigi non vuole fare la “passerella”, ma vuole difendere la porta della nazionale, due questioni completamente diverse. Il probabile settimo scudetto, e l’eventuale vittoria della Coppa Italia, potrebbero non bastare a convincere Buffon a tornare sui suoi passi, mentre la Champions League potrebbe rappresentare l’ago della bilancia, la scossa per prolungare la propria esperienza di un altro anno, di modo da provare a conquistare anche il Mondiale per Club, e chiudere così una carriera costellata da tutti i trofei più importanti.

