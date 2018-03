CAGLIARI, DOPING JOAO PEDRO POSITIVO A DIURETICO/ L’attaccante sospeso il giorno del suo compleanno

Cagliari, doping Joao Pedro positivo, trovato un diuretico, non passa il controllo: sospeso. Il numero 10 brasiliano della società rossoblu fermato dopo i controlli della Nado

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 13.11 Davide Giancristofaro Alberti

Joao Pedro, Cagliari - LaPresse

Inutile dire che questo compleanno Joao Pedro se lo ricorderà per molto tempo a venire: giudicato positivo ad un diuretico, il jolly del Cagliari viene sospeso il giorno in cui compie 26 anni. Nell’anno in cui sembrava che definitivamente il brasiliano si fosse ambientato alla Serie A - un gol strepitoso ad inizio campionato e altri 5 in rapida serie - con un avvio sprint a qualche pausa di troppo negli ultimi mesi, ora la possibile mazzata per lui e per il Cagliari, secondo caso di presunto doping dopo quello di Lucioni del Benevento. Quest’anno Joao Pedro ha fatto 5 gol in Campionato e 1 in coppa Italia, divenendo il capocannoniere del Cagliari nell’anno in cui orfani di Borriello (che l’anno scorso trascinò i sardi alla Salvezza) il bomber Pavoletti non è riuscito ancora a ritagliarsi lo spazio giusto per sfondare in zona gol. Joao lo aveva supportato all’inizio, solo che ora da qui fino a fine stagione sarà molto difficile che il brasiliano torni in campo, specie se verrà confermata la sospensione per sospetto doping. (agg. di Niccolò Magnani)

POSITIVO JOAO PEDRO

Nuovo caso di doping in Serie A. Nelle scorse ore è stato infatti trovato positivo l’attaccante/trequartista del Cagliari Joao Pedro. Il numero 10 brasiliano è risultato essere positivo all'idroclorotiazide, un diuretico (sostanza che serve per facilitare la produzione di urina), rilevato in seguito ad un test effettuato da Nado Italia, l’organismo che effettua appunto i controlli antidoping. Le analisi sarebbero state effettuati lo scorso 11 febbraio, subito dopo lo svolgimento della gara contro il Sassuolo. A Joao Pedro è stata comunicata da poco la notizia, e subito dopo è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping. Il calciatore aveva iniziato la stagione 2017-2018 in maniera positiva, con buone prestazioni e qualche marcatura, per poi perdersi per strada, rendendosi protagonista anche di alcuni episodi di eccessivo nervosismo, come ad esempio la squalifica per 4 turni dopo aver colpito a gioco fermo Federico Chiesa della Fiorentina.

E’ IL SECONDO CASO DI DOPING IN SERIE A

Quello di Joao Pedro è il secondo caso di doping riscontrato in Italia in questa stagione di Serie A. Il primo è stato quello di Fabio Lucioni, capitano del Benevento, che durante il mese di settembre dello scorso anno venne trovato positivo al clostebol, un anabolizzante. Una volta scoperto il fattaccio, il calciatore dei giallorossi si difese dicendo: «Ho assunto il farmaco in buona fede, su indicazione del medico del Benevento». Il tribunale antidoping di Nado Italia non credette però nella sua versione dei fatti (o meglio, ci credette solo in parte), e a metà gennaio lo squalificò per un anno. Sono stati invece 4 gli anni di squalifica inflitti al medico della stessa società calcistica campana, Walter Giorgione. Per Joao Pedro si prospetta quindi un lungo periodo di stop, nel caso in cui la Nado confermasse la positiva all'idroclorotiazide.

