DAVIDE ASTORI SEPOLTO A SAN PELLEGRINO/ Fiorentina, domenica allo Stadio Franchi il ricordo dei tifosi viola

Davide Astori sepolto a San Pellegrino, l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina: l'appello dei tifosi di riempire lo stadio Franchi, "resterà sempre con noi"

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 18.52 Carmine Massimo Balsamo

Davide Astori (LaPresse)

All'ultimo saluto a Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso prematuramente ed in modo tragico lo scorso 4 marzo, nella giornata di ieri hanno preso parte in centinaia, presso la chiesa di San Pellegrino Terme, paese natale del calciatore. Oggi, è avvenuta la tumulazione del feretro presso il cimitero di San pellegrino, posticipata dalle 10 a poco dopo mezzogiorno per permettere alla compagna Francesca Fioretti di essere presente. E' quanto riporta il sito Firenzepost.it che ricorda come la prossima domenica, poco prima di Fiorentina-Benevento presso lo stadio Franchi sarà ricordato il capitano da parte dei tifosi viola e non solo. Intanto è stata annunciata per domani la presenza di una gigantografia della figurina di Astori a pizzale Michelangelo, a Firenze, esposta in occasione del Panini Tour Up! 2018. Durante la tappa fiorentina per la collezione di figurine Calciatori 2017-2018 Panini renderà quindi omaggio al capitano della Fiorentina. Come reso noto da Panini, sarà disponibile un guest-book in cui i bambini presenti ma anche i tanti tifosi di ogni età potrà lasciare traccia della loro partecipazione al lutto e che verrà poi messo a disposizione della squadra e della famiglia del calciatore. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

L'ULTIMO SALUTO AL CAPITANO: "RESTERÀ SEMPRE CON NOI"

Davide Astori sepolto a San Pellegrino, è stato dato l’ultimo addio al capitano della Fiorentina. Ieri mattina 8 marzo 2018 si sono svolti i funerali in piazza Santa Croce a Firenze, folla gremita per ricordare il difensore viola e della Nazionale italiana: cori, striscioni, fumogeni viola per salutare un simbolo del club gigliato. Presenti numerosi volti del mondo del calcio, con le delegazioni dei vari club di Serie A, e con i sostenitori della Fiorentina che hanno lanciato l’appello: domenica riempiamo lo stadio Artemio Franchi. Domenica infatti la formazione di Stefano Pioli affronterà il Benevento e la speranza è quella di un sold out allo stadio per commerare il numero 13. Astori sarà ricordato anche da tutti gli altri club di Serie A, che scenderanno in campo con una patch speciale: “Ciao Davide”, posta sulla manica della divisa. Ovviamente, previsto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio di tutte le gare in programma nella prossima giornata.

DAVIDE ASTORI SEPOLTO A SAN PELLEGRINO

Questa mattina, fino alle 13, è proseguita la commovente processione di persone nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino per commemorare Davide Astori, come riporta L’Eco di Bergamo. La salma del capitano della Fiorentina è stata trasferita alle 12.30 al cimitero. E non potevano mancare anche gli striscioni per un calciatore rimasto nel cuore di tutti: “Cresciuto con noi sull’asfalto rincorrendo un pallone, i nostalgici del fubal ti rendono omaggio umile campione”, il messaggio di alcuni amici con cui è cresciuto. E un altro, altrettanto toccante: “Resterai sempre con noi”. Secondo quanto rivela Firenze Viola, la Curva Fiesole sta preparando la coreografia per ricordare Astori: oltre sei mila palloncini da far volare via appena prima dell’inizio della partita insieme ad uno più grande con l’immagine del difensore. E ancora, forse, un bandierone come quello storico che recita “Onora il padre” per Antognoni. In queste ore i sostenitori gigliati si stanno mobilitando per rendere omaggio al loro capitano.

