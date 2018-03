Ferrari, Vettel/ “I tempi di questi test significano poco, ma la SF71H è molto solida”

Ferrari, parla Vettel: “I tempi di questi test significano poco, ma la SF71H è molto solida”. Il commento del pilota tedesco della rossa sui suoi tempi record di ieri

Sebastian Vettel, pilota Ferrari - LaPresse

Mette le mani avanti il primo pilota della Ferrari Formula 1, Sebastian Vettel. Il tedesco è letteralmente volato nella giornata di test di ieri, sui circuito di Montmelò (Barcellona), ma ha commentato la propria prestazione così: «I tempi in questi giorni di test significano poco. L’importante è che la SF71H si sia rivelata molto solida, permettendoci di girare tutta la giornata senza nessun problema di rilievo». Il vice-campione del mondo 2017 ha chiuso i propri test abbattendo il muro del minuto e 18 secondi, fermando il cronometro sul tempo di 1’17”182, un record davvero impressionante, grazie anche alle nuove gomme Pirelli Hypersoft con la banda rossa. «Ovviamente il nostro obiettivo è essere davanti – ha aggiunto Vettel - ma questo è il momento sbagliato per dire qualcosa».

RAIKKONEN SFIORA IL RECORD

Ad impressionare, come già anticipato dallo stesso 30enne di Heppenheim, la costanza e la solidità della nuova Ferrari SF71H: «Abbiamo fatto più di 200 giri – ha spiegato - e anche una simulazione di gara. È stato molto importante per capire meglio il comportamento della macchina e di cosa abbiamo bisogno per essere sempre al top. Solo in Australia capiremo se il lavoro fatto avrà dato i suoi frutti». Oggi, ultima giornata di test, con il tedesco che ha lasciato spazio al suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen, che sta provando ad avvicinarsi (1’17”221 il suo attuale miglior tempo). Conclusa la giornata, le prove pre-campionato andranno definitivamente in archivio visto che il il weekend del 23-25 marzo inizierà il mondiale 2018, con il primo e classico appuntamento sul circuito di Melbourne, in Australia.

© Riproduzione Riservata.