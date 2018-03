Indian Wells 2018/ Diretta Bencic Ostapenko streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si disputano nella terza giornata del torneo di tennis. Bella sfida tra due giovani, nate entrambe nel 1997

09 marzo 2018 Claudio Franceschini

Jelena Ostapenko fa il suo esordio a Indian Wells 2018 (Foto LaPresse)

La terza giornata del torneo di Indian Wells 2018 ci presenta la parte alta del tabellone maschile, e di quella femminile che, avendo iniziato un giorno prima, è già proiettata al secondo turno: nel primo caso dunque nessun big in campo, ma sarà interessante scoprire quale sarà l’avversario di Fabio Fognini che, insignito della testa di serie numero 16, se la vedrà con uno tra Julien Benneteau e Jeremy Chardy, dunque in ogni caso un francese. Poi, anche i match che si formeranno; nel tabellone femminile invece le prime big aprono il loro impegno con il Premier Mandatory della California, tra queste anche la numero 1 Wta Simona Halep che, intenzionata a confermare la vetta della classifica, giocherà contro Kristyna Pliskova che è la gemella della più famosa Karolina. Ad ogni modo non ci annoieremo in questa giornata, che apre le sue porte alle ore 20:00 italiane (saranno le 11 a Indian Wells).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Due gli appuntamenti con la diretta tv di Indian Wells 2018. Il torneo Atp (maschile) è infatti su Sky Sport 2, che lo trasmetterà per i suoi abbonati con la possibilità di attivare la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo Wta (femminile), dovete andare su SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, ma chi dovesse essere già sul decoder satellitare potrà selezionare il canale 224. La diretta streaming video, per seguire gli incontri su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è garantita visitando il sito www.supertennis.tv.

IL TABELLONE MASCHILE

Come detto, ancora nessuna testa di serie ma tanta attesa per scoprire quali saranno gli incroci del secondo turno; alcuni match sono comunque interessanti già oggi, per esempio quello tra il croato Borna Coric e l’americano Donald Young o, ancora, quello tra l’argentino Horacio Zeballos, grande combattente come tutti i suoi connazionali, e Yuichi Sugita che rappresenta la crescita di un Giappone che, ricorderete, ci ha messo in grande difficoltà nel primo turno di Coppa Davis. Tra i giocatori della Next Gen troviamo due russi subito in campo: Daniil Medvedev che se la vedrà con Steve Johnson e Karen Khachanov, avversario invece di Evgeny Donskoy nel derby. Questa è la parta di tabellone con Roger Federer: lo svizzero potrebbe giocare un bell’incontro al secondo turno contro Federico Delbonis (ma anche se pescasse Ryan Harrison potrebbe venire fuori qualcosa di interessante), per il Re percorso tutto sommato agevole perchè al terzo turno la prima testa di serie sarebbe Filip Krajinovic, poi ci sarebbe eventualmente il nostro Fabio Fognini mentre l’avversario più pericoloso nei quarti potrebbe essere Dominic Thiem, sempre se Hyeon Chung non deciderà di fare un altro salto in carriera. L’eventuale semifinale, Federer potrebbe giocarla contro uno tra Grigor Dimitrov e Nick Kyrgios, ma occhio al talento del giovane russo Andrey Rublev.

IL TABELLONE FEMMINILE

Finalmente le big: di Simona Halep, grande favorita e testa di serie numero 1, abbiamo detto mentre la sua potenziale avversaria in semifinale, quella Garbine Muguruza che però deve iniziare a essere più costante nell’arco della stagione, sfida Sachia Vickery che al primo turno si è concessa il lusso di battere Eugenie Bouchard, che ci ricorda con rammarico un 2014 spettacolare cui non si è più nemmeno avvicinata. In campo oggi troveremo anche Johanna Konta, che affronta Marketa Vondrousova; e Karolina Pliskova, scivolata addirittura al numero 5 ma con tutte le intenzioni di tornare in vetta (gioca contro Irina-Camelia Begu, sempre temibile). Ancora, il bel match tra Belinda Bencic e Jelena Ostapenko; e una Agnieszka Radwanska che sembra onestamente aver dato la parte migliore di sè in una carriera onorevole ma priva del grande acuto (ha giocato solo una finale Slam, perdendola). La polacca avrà la sua avversaria in Naomi Osaka: attenzione perchè la giovane giapponese ha fatto fuori Maria Sharapova, che magari non sarà quella di un tempo ma va sempre battuta. Tra le giovani occhio anche ad Aryna Sabalenka: la bielorussa se la vedrà con la ben più navigata Svetlana Kuznetsova. Purtroppo con la sconfitta di Roberta Vinci contro Monica Niculescu le italiane non sono presenti nel main draw di Indian Wells 2018: una delle più grandi delusioni degli ultimi anni per un movimento che inevitabilmente ha iniziato la sua ricostruzione.

