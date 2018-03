Juventus, Barzagli/ “Napoli? Conta chi vince, siamo duri a morire, è nel nostro dna”

Barzagli con Buffon e Chiellini - LaPresse

E’ una Juventus dura a morire. Parola di Andrea Barzagli, uno dei senatori della squadra bianconera, nonché uno di coloro che meglio esprimono lo spirito battagliaro della squadra torinese. Del resto il motto dei campioni d’Italia in carica è “fino alla fine”, e la partita contro il Tottenham di mercoledì sera ne è stata la massima rappresentazione: «Sì, siamo duri a morire - ha detto il 37enne difensore della nazionale italiana, come riportato dal quotidiano Tuttosport - quando c’è da battagliare noi ci siamo e a Wembley abbiamo fatto una grande impresa. Nel nostro Dna – ha aggiunto - c’è la capacità di saper soffrire tutti insieme per portare a casa i risultati». Grande grinta, esperienza e determinazione, ma anche un pizzico di fortuna, come ad esempio il clamoroso palo preso dal Tottenham dopo colpo di testa di Kane.

“NON POTREMO MAI GIOCARE COME IL NAPOLI MA…”

«Diciamo che è stata un’azione fortunata – il commento di Barzagli sul legno colpito dagli Spurs - ma quando lotti su tutte le palle a volte anche il palo ti dà una mano». Una Juventus che ha battuto gli Spurs a Londra raggiungendo così i quarti di finale di Champions League, senza però giocare bene. Nell'arco dei 90 minuti la squadra di Allegri ha tirato in porta due volte, di fatto, i due gol realizzati. Un assist per parlare del Napoli, principale contendente per lo scudetto 2017-2018, nonché considerata da molti come una delle squadre più belle del panorama calcistico europeo: «Noi non potremo mai giocare come il Napoli – ha spiegato Barzagli a riguardo - e loro non possono fare il gioco della Juve. Siamo diversi, ma alla fine conta l’almanacco e si ricordano di chi vince, al di là di come giochi». Ennesima punzecchiatura a distanza fra le due squadre, e la differenza, ovviamente, la farà la vittoria dello scudetto.

