Juventus, Higuain / "Vogliamo vincere il Triplete", il Pipita è diventato decisivo anche in Europa

Juventus, Higuain: "Vogliamo vincere il Triplete". Il Pipita si sbilancia e dopo la grande prestazione contro il Tottenham vuole portare i bianconeri a vincere davvero tutto.

09 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Gonzalo Higuain è stato determinante in Tottenham-Juventus, segnando prima il gol del pareggio e servendo un cioccolatino impossibile da sbagliare a Paulo Dybala per il 2-1 che vale la qualificazione. Ancor di più vale questo se si considera che il calciatore argentino veniva da un infortunio. A Marca il Pipita ha svelato che la Juventus non si vuole fermare di fronte a niente e specifica: "Vogliamo vincere il Triplete. E' stato importante eliminare il Tottenham in Champions League ora andiamo avanti passo dopo passo". Sicuramente Gonzalo Higuain è carico e racconta così la gara contro gli Spurs: "La rabbia dopo il gol? Era solo un momento complicato, eravamo eliminati in quel momento e avevamo bisogno di qualcosa del genere. Era il gol che ci ha rimesso in gioco e per questo ho esultato così. Polemico? No, sono nel calcio ormai da molto tempo e non mi dà fastidio quello che dicono di me. Le critiche costruttive le ascolto, quelle distruttive invece mi entrano da un orecchio e mi escono dall'altro. La mia idea è sempre quella di lavorare in silenzio. Sono in Europa da dodici anni e sono abituato a quello che accade qui".

IL TRIPLETE SFIORATO DUE VOLTE

I tifosi della Juventus da Calciopoli in poi hanno visto nell'Inter il più acerrimo rivale e dal 2010 in poi quel sogno del Triplete è diventato ancor più obiettivo da raggiungere. La squadra di Antonio Conte è tornata a vincere in Italia, quella di Massimiliano Allegri ha conquistato anche l'Europa nonostante non abbia mai vinto nessun tipo di competizione. Negli ultimi tre anni i bianconeri hanno sfiorato due volte il Triplete, vincendo sia Scudetto che Coppa Italia e perdendo in finale di Champions League. Nel 2015 è arrivato il 3-1 contro il Barcellona, mentre nel 2017 il 4-1 col Real Madrid. Unico comun denominatore quel gol che ha portato al pareggio prima del crollo verticale. La Juventus in settimana ha clamorosamente superato il Tottenham e così ricomincia il sogno verso la possibile vittoria di una competizione che manca nella bacheca bianconera addirittura dal 1996. Quest'anno ci dirà se i bianconeri saranno in grado di centrare questo incredibile obiettivo.

