LAZIO, DE VRIJ CONVOCATO DA PROCURA ANTIDOPING/ Ma non si presenta: sospensione in vista?

Lazio, De Vrij, convocato dall’antidoping: ecco perché. Il difensore centrale del club biancoceleste è stato convocato dall’organo antidoping italiano, il Nado, nelle scorse ore

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 18.47 Davide Giancristofaro Alberti

Stefan De Vrij, centrale di difesa Lazio - LaPresse

Resta aperto il fronte antidoping in Serie A dopo la notizia della positività di Joao Pedro. Stefan De Vrij è stato convocato dalla procura di Nado Italia per le 16, ma non si è presentato. L'avvocato del difensore della Lazio ha inviato una mail poco prima nella quale ha detto di essere in Olanda e quindi ha chiesto un rinvio. Due medici della Lazio invece si sono presentati, ma il procuratore Pierfilippo Laviani non ha potuto fare altro che respingerli avendo convocato solo il calciatore. Negli ambienti biancocelesti fanno notare che De Vrij «deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari», ma resta da capire se questo porterà ad una sospensione, come nel caso di Joao Pedro, o se la posizione del difensore olandese sarà chiarita al punto tale da poter continuare a giocare. Tutto verte attorno a due esami delle urine che avrebbe dovuto sostenere dopo la partita tra Lazio e Verona. Anziché due documenti ne sarebbe stato siglato solamente uno, per questo dovrà fornire ulteriori spiegazioni al Coni. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrà anche spiegare l'uso di una sostanza che può essere assunta solo a scopo terapeutico. Nel pomeriggio è intervenuto anche il legale della Lazio, che fornisce una ricostruzione differente della vicenda: «Sono a conoscenza del fatto che ci siano stati dei problemi tecnici che riguardano lo staff medico della S.S. Lazio, non il calciatore. Non è stato de Vrij ad essere convocato, ma lo staff medico biancoceleste. Rischi di qualche tipo per il centrale olandese? No assolutamente. Non c'è alcun rischio di doping, la situazione legata a Joao Pedro del Cagliari è di tutt'altro genere», ha dichiarato l'avvocato Gian Michele Gentile a cittaceleste.it. (agg. di Silvana Palazzo)

LAZIO, DE VRIJ CONVOCATO DALL'ANTIDOPING: ECCO PERCHÉ

L’organo antidoping italiano, il Nado, sta decisamente rubando la scena quest’oggi. Dopo la notizia circa la positività dell’attaccante del Cagliari, Joao Pedro, ora tocca a De Vrij. Attenzione, il difensore della Lazio non è risultato positivo ad alcun controllo, ma la procura antidoping ha deciso comunque di ascoltare il centrale della nazionale olandese per questioni regolamentari. Negli ambienti biancocelesti fanno infatti notare che Stefan De Vrij «deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari». Stando a quanto fa sapere la versione online del quotidiano La Repubblica, si tratterebbe di fatti risalenti allo scorso 19 febbraio, in occasione della partita fra la Lazio e l’Hellas di Verona (vittoria capitolina per due reti a zero).

DE VRIJ SI E’ DIMENTICATO UNA FIRMA

Al termine del match, De Vrij è stato sottoposto ad un controllo antidoping, e per raggiungere la quantità di urina necessaria affinché il test risultasse regolare, sono stati effettuati due esami in due diversi momenti ravvicinati. Pare che nell’occasione il calciatore della Lazio si sia semplicemente dimenticato di firmare i due campioni, apponendo il proprio nome soltanto su uno di essi. Si tratterebbe quindi di una questione procedurale, che nulla ha a che vedere con il doping. Ricordiamo invece che il numero 10 del Cagliari è stato trovato positivo all'idroclorotiazide (un diuretico), in occasione delle partite di metà febbraio contro Sassuolo e Chievo. In attesa delle contro-analisi, il brasiliano è stato sospeso.

