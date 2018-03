Milan, Gattuso/ “Con l'Arsenal mai stati squadra, ma a Londra non andremo in gita”

Gennaro Gattuso, allenatore Milan - LaPresse

E’ un Gennaro Gattuso che non trova scuse quello che ha parlato al termine della sconfitta contro l’Arsenal di ieri sera. Il tecnico del Milan ha analizzato la prova dei suoi senza troppi giri di parole: «Abbiamo sbagliato tantissimo nel primo tempo – ammette Rino ai microfoni di Sky Sport - eravamo troppo spaccati e abbiamo sofferto la qualità dell’Arsenal». Secondo Gattuso, però, nulla è ancora da escludere, e sicuramente il Milan non giocherà all’Emirates Stadium sapendo già di essere spacciato: «Nel calcio non bisogna mai dire mai, sicuramente non andiamo in gita a Londra – le parole dell’allenatore sulla gara di ritorno - siamo il Milan e bisogna rispettare la maglia e la storia. Potevamo subire altri gol ma potevamo anche farne, non è finita ma è difficile».

“ABBIAMO SBAGLIATO NOI”

Il Milan veniva da 13 risultati utili consecutivi e da 590 minuti senza subire gol, ma la squadra che si è vista ieri sera, sembrava solo la lontanissima parente di quella scesa in campo contro Lazio e Roma, e reduce da due prove molto convincenti: «Abbiamo sbagliato noi – ha proseguito Gattuso - abbiamo sofferto la marcatura a uomo a tutto campo e tecnicamente abbiamo sbagliato più che qualcosa. Con me non era mai successo mentre oggi non siamo mai riusciti a palleggiare ed uscire dall'uno contro uno». Alla fine hanno fatto la differenza i giocatori di livello assoluto, a cominciare dal nazionale tedesco Mesut Ozil, colui che di fatto ha messo in porta prima Mkhitaryan e poi Ramsey. Il Milan, purtroppo, non dispone ancora di calciatori di caratura nazionale, e in queste partite farebbero decisamente comodo. Appuntamento quindi alla prossima settimana, quando ci sarà la partita del ritorno, la sfida della verità: il Milan riuscirà a fare l'impresa?

