Milan, gli errori contro l’Arsenal/ Lezione da Champions di Wenger agli inesperti rossoneri

Milan, gli errori contro l’Arsenal: lezione da Champions di Wenger agli inesperti rossoneri. Brutta caduta del Diavolo, che contro i Gunners lasciano San Siro con le ossa rotte

Cutrone e Donnarumma - LaPresse

E’ un Milan che si è risvegliato tramortito quello di oggi. Il club rossonero, che nelle ultime tredici partite non aveva mai perso, e che non subiva gol da 590 minuti, si è sfaldato come un castello di sabbia sotto i colpi dell’Arsenal. I Cannonieri hanno sparato le loro cartucce migliori ieri sera a San Siro, e in novanta minuti hanno minato le certezze che il Diavolo aveva conquistato a fatica in questi mesi. Sia chiaro, nessuno dice di buttarsi da un ponte, ma se fino a qualche ora fa indicavamo il Milan come una delle possibili favorite per la vittoria dell’Europa Leauge, dietro forse al solo Atletico Madrid, oggi la situazione è completamente diversa.

TROPPA INESPERIENZA EUROPEA

Un Milan forse inesperto, e lo si è visto dalla prestazione di Davide Calabria, con il terzino destro rossonero che ha dato vita alla sua peggior prestazione stagionale, quasi mai pericoloso davanti, ma soprattutto, a tratti imbarazzante dietro, facendosi imbucare spesso e volentieri dai calciatori di Wenger. Non benissimo anche Cutrone, che ha provato a lottare e a sgomitare come al solito, senza però riuscire a fare male. Ma a deludere di più sono stati i “senatori” del gruppo meneghino, quei Suso e Calhanoglu che spesso e volentieri ti tolgono le castagne dal fuoco, ma che ieri sono stati quasi impalpabili, soprattutto lo spagnolo. Una mancanza di personalità, o forse, la mancanza di esperienza in campo internazionale, quella che alla fine ieri ha fatto la differenza.

NON CHIEDIAMO LA LUNA A GATTUSO

Quando Ozil aveva la palla fra i piedi, si capiva sempre che di lì a poco poteva succedere qualcosa di interessante, di contro, quando la sfera era in mano al Milan, il pericolo per i Gunners non sembrava mai palesarsi all’orizzonte. Servirà l’impresa al ritorno, all’Emirates Stadium di Londra, ma questo Milan, ora come ora, non sembra ancora maturo per le grandi notte europee di un tempo. Rino Gattuso sta svolgendo un lavoro fenomenale, avendo ridato un’anima, un’identità, un gioco a questa squadra, e soprattutto, avendo restituito la fiducia a dei giocatori che sembravano essersi smarriti soltanto un paio di mesi fa. Ma chiedergli di vincere a Londra, e di alzare al cielo l’Europa League, forse, sarebbe troppo anche per lui…

