MORTE THOMAS RODRIGUEZ/ Francia: pubblico italiano sotto shock

Morte Thomas Rodriguez, altra tragedia nel calcio dopo la scomparsa di Davide Astori: deceduto nel sonno il 19enne del Tours, come il capitano della Fiorentina

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 18.45 Carmine Massimo Balsamo

Thomas Rodriguez (Facebook)

Il pubblico italiano è stato travolto dalla notizia della morte di Thomas Rodriguez a meno di una settimana da quanto accaduto al difensore della Fiorentina Davide Astori anche lui decesso nel sonno. Il caso ha voluto che la situazione fosse davvero molto simile e riguardasse un ragazzo davvero molto giovane, il calciatore del Tours aveva infatti appena diciannove anni. Ora si cercherà di capire quello che realmente è successo e se le cause siano diverse o simili a quelle che hanno visto coinvolto Davide Astori. Sui social network intanto il pubblico italiano si chiede come sia possibile che accadano queste cose, addolorati da un altro episodio clamoroso e che lascia a bocca aperta. Nelle prossime ore arriveranno di certo ulteriori informazioni anche se al momento non ci sono spiegazioni precise in merito alla morte di Thomas Rodriguez. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL CALCIATORE GIOCAVA NEL TOURS

Morte Thomas Rodriguez, altra tragedia nel mondo del calcio. A pochi giorni dalla scomparsa di Davide Astori, difensore della Fiorentina e della Nazionale italiana, un episodio simile in Francia: deceduto Thomas Rodriguez, promessa di diciannove anni del Tours, formazione che milita nella Ligue 2 francese. Il giovane calciatore è morto nel sonno nella notte tra giovedì 8 marzo e venerdì 9 marzo 2018: il decesso è stato confermato dallo stesso club transalpino attraverso una nota. La morte di Rodriguez è avvenuta nel sonno nel centro di formazione del club ed è stata immediatamente rinviata la partita in programma questa sera tra i biancazzurri e il Valenciennes. Le cause della scomparsa del calciatore francese sono ancora da accertare, con la Federcalcio francese che ha già disposto di osservare un minuto di silenzio nei match in programma nel weekend tra Ligue 1 e Ligue 2.

MORTE THOMAS RODRIGUEZ, LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO

Astro nascente del calcio francese, il centrocampista Thomas Rodriguez è stato rinvenuto senza vita nel letto dal suo compagno di stanza. Il collega ha allertato il guardiano notturno del club ma non c’era più niente da fare. E’ stata aperta un’inchiesta giudiziaria sul caso, con l’esame autoptico già disposto per la prossima settimana, così da determinare l’esatta causa della morte. Il Tours, club nel quale militava il giovane, ha diramato un toccante comunicato: “E’ con estremo dolore che il Tours comunica il decesso del giovane Thomas Rodriguez, ospite del Centro di formazione, avvenuto nella notte di giovedì 8 e venerdì 9 marzo 2018”. Il club ha poi ripercorso l’avventura in biancazzurro di Thomas Rodriguez: “le sue qualità calcistiche, il suo lavoro e la sua motivazione hanno fatto di lui un giocatore promettente con un bel futuro professionale”. Condoglianze sincere alla sua famiglia e ai suoi cari, con il sostegno di tutti i compagni e amici di Thomas. Oltre al match in programma questa sera tra Tours e Valenciennes in Ligue 2, rinviati tutti i match del club tra National 3, Under 19 e Under 17.

